Greta dona centomila euro al progetto vaccini per i Paesi poveri

L’attivista svedese Greta Thunberg ha donato 100 mila euro raccolti dalla sua fondazione Fridays for Future al programma Covax che si batte per un accesso equo ai vaccini contro il Covid, distribuendo dosi ai Paesi più poveri del mondo.

Lo ha annunciato l’Organizzazione mondiale della Sanità. “La comunità internazionale deve fare di più per affrontare quella tragedia che è la disuguaglianza nella diffusione dei vaccini”, ha detto la 18enne diventata famosa per le sue battaglie contro i cambiamenti climatici. “Abbiamo i mezzi a nostra disposizione per correggere il grande squilibrio che esiste oggi nel mondo della lotta contro il Covid-19. Proprio come con la crisi ambientale, dobbiamo aiutare prima coloro che sono più vulnerabili”, ha aggiunto.

“Greta Thunberg ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo ad agire per affrontare la crisi climatica e il suo forte sostegno all’equità dei vaccini per combattere la pandemia Covid-19 dimostra ancora una volta il suo impegno a rendere il nostro mondo un posto più sano, più sicuro e più giusto per tutte le persone. Esorto la comunità globale a seguire l’esempio di Greta e fare il possibile, a sostegno di Covax, per proteggere le persone più vulnerabili del mondo da questa pandemia”, ha commentato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.