Grillo-Conte, attesa per l’incontro della pace

Non ci sono ancora conferme ufficiali ma l’incontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte nella villa estiva del primo a Marina di Bibbona potrebbe essere oggi (stamani in spiaggia il comico non s’è visto, in compenso ha tolto la t-shirt per infilarsi una camicia blu). Si tratta di un appuntamento fondamentale per dare il via al nuovo corso del M5S dopo l’annuncio dell’accordo trovato tra i due, comunicato da Vito Crimi ai parlamentari in assemblea domenica scorsa.

La prossima tappa adesso è la pubblicazione sul sito del Movimento del nuovo Statuto, che poi va votato dall’assemblea degli attivisti 15 giorni dopo. Ma prima di questo, appunto, c’era la pace de visu. E anche una preventiva discussione sui possibili esponenti del M5S che faranno parte degli altri nuovi organismi che coadiuveranno l’ex presidente del Consiglio alla guida del Movimento.

In questo senso si attende un post, o una fotografia anche, di Grillo e Conte assieme, a certificare che incomprensioni e liti sono superate, almeno per adesso.