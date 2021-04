Groenlandia, con il nuovo premier inuit parte la svolta ambientalista e indipendentista

BERLINO – La svolta indipendentista, di sinistra e ambientalista degli inuit è ormai cosa fatta in Groenlandia. A seguito delle elezioni anticipate del 6 aprile scorso, il leader del partito Inuit Ataqatigiit, Mute Egede, è il nuovo primo ministro della “Repubblica dei ghiacci”, il territorio autonomo danese dell´isola piú grande dell´emisfero nord. Inuit Ataqatigiit ha formato una coalizione con l’altro partito inuit indipendentista, Naleraq, e insieme le due forze politiche hanno costituito una nuova maggioranza con 16 dei 31 seggi del Parlamento della capitale Nuuk. Passa all’opposizione il Siumut dell’ex premier socialdemocratico moderato e favorevole agli imperativi di crescita economica, Kim Kielsen. Il Siumut era stato per anni partito di governo. L’esecutivo del nuovo premier Mute Egede godrà anche dell´appoggio esterno del partito inuit ma favorevole alla prosecuzione del rapporto speciale con Copenaghen, Atassut, che ha 2 seggi nella nuova assemblea legislativa.

“Vogliamo l’indipendenza e la prosperità economica del nostro popolo, ma tenendo conto dell’imperativo di non produrre ricchezza a spese del clima e dell´ambiente”, ha detto il neopremier nel suo discorso inaugurale. Ha cosí confermato il suo programma elettorale divenuto ora appunto programma di governo: la Groenlandia dirà no allo sfruttamento delle grosse miniere di uranio e di terre rare nella zona meridionale di Kvanefjeld, che interessava soprattutto il colosso cinese Shenghe mining company, spalla e socio-comandante della compagnia australiana Greenland minerals.

Il voto alle elezioni anticipate nell’isola di 56mila abitanti è stato di fatto in primo luogo un referendum che ha risposto alla domanda se i groenlandesi volevano o no lo sfruttamento di quelle miniere per finanziare l’indipendenza. Il Siumut era a favore sostenendo che i proventi avrebbero potuto finanziare il distacco da Copenaghen. Inuit Ataqatigiit invece ha sostenuto che in generale lo sfruttamento delle risorse naturali va bene in nome dell’obiettivo dell’indipendenza ma che nel caso dei giacimenti di Kvanefjeld i pericoli per ambiente clima e salute dei cittadini sono troppi. Nei sondaggi il 52 per cento dei groenlandesi sono in generale a favore dei giacimenti ma solo il 29 approvavano quel caso di sfruttamento di uranio e terre rare. I sussidi danesi sono assolutamente insufficienti a risolvere i gravissimi problemi della Groenlandia: diffusa povertà, analfabetismo, alcolismo, emarginazione anche quando per lavorare emigrano nella ex madrepatria coloniale.