Guariti dal Covid e dimessi, tornano positivi e contagiano 38 persone: allarme alla casa di cura di Cassino

Pubblicità

Pubblicità

Guariti dal Covid, dimessi dall’ospedale e, come qualsiasi altro paziente, ricoverati in una struttura per la riabilitazione di cui hanno bisogno, ma a quel punto tornati all’improvviso positivi, contagiando così gli altri pazienti.

Questo quanto accaduto nell’ultimo mese nella casa di cura San Raffaele di Cassino. E a quanto pare non si tratta neppure di un caso isolato. Un problema che sta creando ulteriori difficoltà nella gestione della pandemia.

L’ondata di contagi tra i pazienti no-Covid

La casa di cura San Raffaele di Cassino, una delle strutture del gruppo Angelucci, ha 300 posti letto e si occupa principalmente di riabilitazione. Su richiesta della Regione, sono ormai ben 81 i posti dedicati ai Covid, dove vengono ricoverati i positivi che, usciti dagli ospedali, hanno ancora bisogno di assistenza. Gli altri posti sono invece per tutti i pazienti no-Covid e proprio in due di tali reparti si è verificato nell’ultimo mese il problema dei contagi.

Covid Roma, due classi di una scuola in quarantena dopo due giorni di presenza di Valentina Lupia 03 Aprile 2021

In quello per lungodegenti, in particolare, sono stati ricoverati pazienti dimessi dagli ospedali perché ormai negativi al virus, dunque guariti. Pazienti dimessi in larga parte dagli ospedali di Cassino e Frosinone.

Il virus si “è riattivato”

Tali pazienti, trascorso qualche tempo dal ricovero al San Raffaele, sono però risultati nuovamente positivi. Il virus, da quanto verificato dai medici, si è riattivato. In un caso c’è stato anche uno degli ospiti che è giunto a Cassino dopo un intervento chirurgico a Formia, che si è poi scoperto essere stato contagiato dal chirurgo. In larga parte però vi sarebbero stati tutti casi di autonoma ripositivizzazione.

Ben 38 i contagi. Il 70% circa per una riattivazione del virus e gli altri contagiati dai primi. Abbastanza per creare serie apprensioni in strutture come il San Raffale, dove il personale, 524 persone in totale, è vaccinato, ma gli ospiti, fatta eccezione per i più fragili ancora no.

Covid Lazio, effetto vaccino: da 6,9% di positivi a 1,8%, crollo dei contagi tra sanitari e nelle Rsa 03 Aprile 2021

“A casa gli operatori che non si sono voluti vaccinare”

“Dei 38 positivi ora 13 si sono nuovamente negativizzati e gli altri sono stati ricoverati nel nostro reparto Covid. Purtroppo in casi del genere – assicura l’amministratore delegato Antonio Vallone – si può fare ben poco. Ma la nostra struttura è sicura, abbiamo avuto controlli da parte dell’Asl e 13 operatori che non si sono voluti vaccinare li abbiamo subito tenuti a casa”. Come se non bastasse inoltre anche tra il personale vaccinato sei medici e infermieri sono stati ugualmente contagiati. Positivi nonostante la doppia dose di Pfizer somministrata loro a gennaio. “Per evitare rischi – aggiunge l’amministratore delegato – da tempo non facciamo più neppure gli antigenici e facciamo solo tamponi molecolari”.

Vaccini Coronavirus Lazio, D’Amato: “Dosi annunciate da Johnson&Johnson bastano per pochi giorni” 04 Aprile 2021

Sta accadendo anche in altre strutture

La Fp Cgil ha avanzato dei sospetti, ipotizzando che non vi siano percorsi ben separati per Covid e no-Covid, che non vi siano adeguati interventi di sanificazione, e che non vi siano sufficienti tutele per il personale, esponendo tali dubbi anche al Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Frosinone. Vallone ha però risposto fornendo ampie rassicurazioni: “La casa di cura ha sempre messo in atto tutte le misure idonee per la tutela dei propri lavoratori, nel rispetto delle normative nazionali e regionali dettate in materia e ciò sotto la scrupolosa sorveglianza della Asl Frosinone”. Il problema, per il direttore generale, è dunque tutto legato ai pazienti ricoverati perché guariti e che sono tornati positivi.

“Non è accaduto soltanto da noi. Sta accadendo anche in altre strutture, del gruppo e non solo”, assicura Vallone. Un’altra piaga e proprio mentre, grazie alle vaccinazioni del personale sanitario e degli anziani, il Covid inizia ad arretrare nelle strutture sanitarie.





Go to Source

Tweet Share Pinterest