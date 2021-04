Guerini: “Forze armate un presidio di valori, dedizione e impegno”

“Le forze armate sono le persone che sono impegnate in questa esperienza; che sono presidio di valori, di dedizione, di impegno. Non sono gli esempi negativi che abbiamo visto anche in questi giorni e che hanno occupato le pagine dei giornali”. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini parla tra i militari che in sole 38 ore di lavoro hanno realizzato un nuovo centro per le vaccinazioni a Varese, intitolato a Giuseppe Zamberletti, l’inventore della Protezione civile in Italia. L’hanno allestito uomini e donne del Reggimento logistico che a Solbiate Olona assiste la Task Force Rapida della Nato: truppe scelte dell’Alleanza, pronte a schierarsi ovunque nel mondo con un breve preavviso.

Lorenzo Guerini ha compreso il senso di smarrimento nelle caserme per l’arresto di Walter Biot, il capitano di fregata accusato di spionaggio. E si rende conto che per chi ha scelto la divisa, il tradimento di un commilitone provoca una vera “ferita”: nel mestiere delle armi si impara che vita e morte dipendono da chi ti copre le spalle; la fedeltà verso i commilitoni e verso l’istituzione restano il pilastro della comunità militare. Lo smarrimento per la vicenda della spia nello Stato Maggiore Difesa, il più alto dei comandi, diventa poi irritazione di fronte alle giustificazioni presentate dall’ufficiale in cella sui suoi problemi economici: gli stipendi sono uguali per tutti e tanti affrontano gli stessi problemi di Biot, quasi tutti “tengono famiglia” e faticano ad arrivare a fine mese. Ma non si mettono a vendere segreti ai russi.

Per questo il ministro ci tiene a rassicurare e confortare: “Per le forze armate la bandiera e il giuramento fatto di fronte ad essa di servire le istituzioni sono il valore fondamentale di riferimento. Se qualcuno ha sbagliato, i comportamenti saranno sanzionati con severità, ma quello non è lo specchio dei valori di riferimento dei militari. Credo che questo sia nella coscienza degli italiani”.

Guerini anche durante i mesi del secondo governo Conte non ha mai avuto esitazioni sulla linea atlantica del nostro Paese. Quando un anno esatto fa, Palazzo Chigi invitò una brigata chimica russa in Italia per combattere il Covid, non venne neppure informato. I nostri militari avrebbero potuto svolgere la stessa attività, ma nessuno alla presidenza del Consiglio si preoccupò di consultare la Difesa prima di permettere – per la prima volta in assoluto – di far sbarcare nel territorio della Nato un reparto operativo dell’ex Armata rossa. Nell’ora più buia della pandemia, il ministro evitò polemiche. Preoccupandosi però che ogni passo dei soldati russi fosse seguito giorno e notte dal personale delle nostre forze armate. Lo stesso che solo con la nascita dell’esecutivo Draghi è stato mobilitato per concretizzare la campagna di vaccinazioni di massa.