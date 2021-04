Guida ai centri dove vaccinarsi, oltre 80 le strutture aperte in Sicilia

Pubblicità

In Sicilia sono oltre 80 i centri vaccinali, distribuiti in sessanta dei 390 comuni siciliani. Nei capoluoghi di provincia sono stati creati inoltre otto hub (tranne a Enna). Necessaria la prenotazione sulla piattaforma di Poste Italiane tramite il form prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Le dosi Moderna saranno utilizzate come prima dose dai medici curanti per le somministrazioni a domicilio. Ecco la mappa dei punti vaccinali provincia per provincia.

Provincia di Palermo

Hub Fiera del Mediterraneo: Pfizer, Moderna e AstraZeneca

Ospedale Ingrassia: Pfizer

Policlinico Paolo Giaccone: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Civico: Pfizer e AstraZeneca

Centro traumatologico Ortopedico (Cto): Pfizer e AstraZeneca

Ismett: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Cimino di Termini Imerese: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Civico di Partinico: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Dei Bianchi di Corleone: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Giglio di Cefalù: Pfizer e AstraZeneca

Punto territoriale assistenziale (pta) di Corleone: AstraZeneca

Provincia di Trapani

Hub Centro polifunzionale per l’integrazione degli immigrati: Pfizer, Moderna e AstraZeneca

Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale di Alcamo: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale di Castelvetrano: Pfizer e AstraZeneca

Centro vaccinale San Michele a Erice: AstraZeneca

Centro vaccinale di Castelvetrano: AstraZeneca

Centro vaccinale di Marsala: AstraZeneca

Ospedale di Salemi: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale di Mazara del Vallo: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale di Pantelleria: Pfizer e AstraZeneca

Provincia di Agrigento

Hub Palacongressi del Villaggio Mosè. Pfizer e AstraZeneca

Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento: Pfizer e AstraZeneca

Centro vaccinale di Licata: AstraZeneca

Ospedale di Sciacca: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale di Ribera: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Barone Lombardo di Canicattì: Pfizer e AstraZeneca

Provincia di Catania

Hub Mercato ortofrutticolo di Catania: Pfizer, Moderna e AstraZeneca

Policlinico Vittorio Emanuele di Catania: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale San Marco: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Rodolico: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Cannizzaro di Catania: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Garibaldi Nesima a Catania: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Garibaldi Centro: Pfizer e AstraZeneca

Pta San Luigi Currò di Catania: AstraZeneca

Ambulatorio di Linguaglossa: AstraZeneca

Ambulatorio di Scordia: AstraZeneca

Ospedale di Militello Val di Catania: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale di Bronte: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale di Caltagirone: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale di Biancavilla: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale di Acireale: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale di Paternò: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale di Giarre: Pfizer e AstraZeneca

Poliambulatorio di Acireale: AstraZeneca

Poliambulatorio di Adrano: AstraZeneca

Poliambulatorio di Belpasso: AstraZeneca

Poliambulatorio di Gravina: AstraZeneca

Poliambulatorio di Randazzo: AstraZeneca

Provincia di Messina

Hub Fiera di Messina: Pfizer, Moderna e AstraZeneca

Ospedale Papardo: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Piemonte: Pfizer e Moderna

Centro per neurolesi Bonino Pulejo: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale di Mistretta: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale di Lipari: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Barone Romeo di Patti: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Fogliani di Milazzo: Pfizer e AstraZeneca

Poliambulatorio di Milazzo: AstraZeneca

Ospedale Nuovo Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale San Vincenzo di Taormina: Pfizer e AstraZeneca

Provincia di Ragusa

Hub ex Ospedale civile di Ragusa

Ospedale San Giovanni Paolo II di Ragusa: Pfizer, Moderna e AstraZeneca

Ospedale di Scicli: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Guzzardi di Vittoria: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Maggiore di Modica: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Regina Margherita di Comiso: Pfizer e AstraZeneca

Provincia di Siracusa

Hub Urban center a Siracusa: Pfizer, Moderna e AstraZeneca

Ospedale di Siracusa: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale di Avola: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale di Augusta: Pfizer e AstraZeneca

Provincia di Enna

Ospedale Umberto I di Enna: Pfizer e AstraZeneca

Oasi di Troina: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Ferro Capra Branciforte di Leonforte: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Carlo Basilotta di Nicosia: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale Chiello di Piazza Armerina: Pfizer e AstraZeneca

Provincia di Caltanissetta

Hub Cefpas a Caltanissetta: Pfizer e AstraZeneca

Ospedale di Caltanissetta: Pfizer, Moderna e AstraZeneca

Ambulatorio vaccinale territoriale di Caltanissetta: AstraZeneca

Ambulatorio vaccinale territoriale di Gela: AstraZeneca

Ospedale di Mussomeli: Pfizer e AstraZeneca





