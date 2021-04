Guida ai vaccini in Emilia-Romagna: mappa dei centri, tipi di vaccino e categorie, orari, numeri utili e prenotazioni

Pubblicità

Pubblicità

Vaccinare quanto più possibile il prima possibile, e vaccinare ancora più persone non appena saranno disponibili nuove dosi. Dall’apertura di nuovi centri vaccinali all’estensione fino a mezzanotte dell’orario di attività di almeno un hub per provincia fino dalla ripresa delle vaccinazioni dai medici di base per il personale scolastico e l’avvio della vaccinazione nella farmacie: la Regione Emila-Romagna è pronta ad accelerare sulla campagna vaccinale. Sono 141 in Emilia-Romagna i centri deputati alla somministrazione dei vaccini contro il Coronavirus, erano 102 quelli operativi la scorsa settimana, di cui 21 dedicati a persone con 80 anni e più. Ecco la mappa dei principali e un vademecum con le informazioni utili su dove e come vaccinarsi in regione, con le indicazioni sul tipo di vaccino che viene somministrato.

TIPO DI VACCINO – Pfizer, Moderna, Astrazeneca: a chi e dove vengono sommistrati

In tutti i punti vaccinali, potenzialmente, si fanno tutti e tre i vaccini. Dal punto di vista organizzativo si preferisce però utilizzare due preparati per volta, in base alle prenotazioni. Quindi un giorno possono essere Pfizer-Biontech e Moderna o Pfizer e AstraZeneca.

I vaccini Pfizer-Biontech e Moderna saranno destinati alle categorie più fragili per dare una accelerazione significativa alla campagna vaccinale: anziani sopra i 75 anni, disabili, persone vulnerabili e malati cronici. In particolare, i soggeti a rischio che soffrono di particolari patologie, come diabetici e obesi, avranno Pfizer. Qui l’elenco completo.

CHI SI PUO’ VACCINARE – Le categorie

ANZIANI – La campagna di vaccinazione per le persone dai 70 ai 74 anni partirà con le prenotazioni il 12 aprile, mentre procede quella per gli over 75 e per gli over 80. Si ripartirà però anche con il mondo della scuola, non appena saranno consegnate ai medici di base le nuove dosi di Astrazeneca in arrivo questa settimana.

SCUOLA E UNIVERSITA’ – Per quanto riguarda il personale universitario, invece, le somministrazioni sono state mandate in coda, riprenderanno non appena sarà completata l’immunizzazione dei soggetti prioritari. Sono le stesse aziende sanitarie che stanno prendendo contatto con il personale universitario già prenotato per comunicare la sospensione delle vaccinazioni.

PERSONALE SANITARIO E FORZE DELL’ORDINE – Prosegue l’immunizzazione dei lavoratori a rischio

PERSONE CON DISABILITA’ ED ESTREMAMENTE VULNERABILI – Verranno prese in carico e contattati direttamente dalle Ausl

CAREGIVER – Sul sito dedicato all’interno del portale della Regione dell’Emilia Romagna non ci sono indicazioni specifiche, se non le tabelle nazionali che riportano l’obbligo di vaccinare contestualemnte disabili e chi di loro si cura. Sulle piattaforme delle aziende sanitarie locali ci sono invece informazioni più puntuali: a Piacenza ad esempio le prenotazioni sono attive dal 25 marzo; andrà compilata una autocertificazione da mostrare allo sportello del Cup e poi conservare e consegnare nel momento della vaccinazione.

QUANDO – Vaccinazioni fino a mezzanotte

Dopo il centro vaccinale della Fiera di Bologna, dove da lunedì è partito il primo turno notturno con 350 vaccinazioni riservate al personale sanitario e alle forze dell’ordine, anche nelle altre province dell’Emilia-Romagna è in programma entro la fine di questa settimana l’apertura fino a mezzanotte di almeno un punto per la somministrazione per ogni provincia. Con questa modalità, che non riguarderà gli anziani o le persone fragili, martedì è toccato al Centro vaccinale di Modena (Hangar via Minutara), a Ferrara il primo turno serale è previsto per giovedì al punto per i vaccini hub cittadino.

COME PRENOTARE

Le modalità di prenotazione per gli over 80 e per gli anziani dai 75 ai 79 anni: al telefono, nelle farmacie Cup oppure online (Cup web, fascicolo sanitario elettronico). Per prenotarsi non serve la prescrizione medica, bastano i soli dati anagrafici o il codice fiscale. Alla prenotazione saranno comunicati: data, luogo di vaccinazione e tutte le informazioni necessarie

I NUMERI – Prenotazioni telefoniche, ecco come

AUSL BOLOGNA 800 884 888 (da lunedì a venerdì ore 7:30 – 17:30, sabato ore 7:30 – 12:30)

AUSL PIACENZA 800 651 941 (da lunedì a venerdì ore 8:00 – 18:00)

AUSL PARMA 800 608 062 (da lunedì a venerdì ore 9:00 – 16:00, sabato ore 9:00 – 13:00)

AUSL REGGIO EMILIA 0522 338799 (da lunedì a sabato ore 7:45 – 18:00)

AUSL MODENA 059 2025333 (da lunedì a venerdì ore 8:00 – 18:00, sabato ore 8:00 – 13:00)

AUSL IMOLA 800 040 606 (da lunedì a venerdì ore ore 8:30 – 17:30, sabato ore 8:30 – 12:30)

AUSL FERRARA 800 532 000 (da lunedì a venerdì ore 8:00 – 17:00, sabato ore 8:00 – 13:00)

AUSL ROMAGNA 800 002 255 (da lunedì a venerdì ore 7:30 – 19:00, sabato ore 7:30 – 13:30)

VOLONTARI REITHEIRA

E’ partita anche in Emilia-Romagna la sperimentazione del farmaco italiano. Qui le info per candidarsi.

DOVE FARE IL VACCINO

Di seguito i principali punti vaccinali a Bologna e in Emilia Romagna:

AUSL BOLOGNA

PUNTI VACCINALI A BOLOGNA CITTA’

Fiera di Bologna

Istituto Rizzoli

Ospedale Bellaria

Casa della Salute Borgo Panigale

Poliambulatorio Reno

Poliambulatorio Roncati/Saragozza

Poliambulatorio Byron

Poliambulatorio Pilastro

Casa della Salute Navile

PRINCIPALI PUNTI VACCINALI IN PROVINCIA (HUB)

BUDRIO Palestra comunale

CALDERARA DI RENO Palazzetto dello sport

VALSAMOGGIA Palestra

CASALECCHIO Palestra

CASTIGLIONE DEI PEPOLI Palazzetto dello Sport

SILLA Sala Civica “A. Gandolfi”

SAN LAZZARO Officine SanLab

PIANORO Teatro Arcipelago

AUSL PIACENZA

PIACENZA, nel centro vaccinale in Arsenale

BETTOLA, alla Sala polivalente Gino Pancera (località Forche)

BOBBIO, in ospedale in via Garibaldi 3

CASTEL SAN GIOVANNI, al Palacastello, strada della Spadina 1

FIORENZUOLA, in via Emilia Ovest, 37

AUSL PARMA

PARMA Ospedale Maggiore

PARMA “Pala Ponti” in via Luigi Anedda n. 3/a, presso gli impianti sportivi di Moletolo.

VAIO (FIDENZA) Corpo “O” dell’Ospedale di via don Tincati 5

LANGHIRANO Casa della Salute di via Roma 42/1

BORGOTARO Sede AVIS di via Achille Stradella n. 5

AUSL REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA Ente Fiera

CORREGGIO Ospedale

GUASTALLA Ospedale

MONTECCHIO Ospedale

SCANDIANO Ospedale

CASTELNOVO MONTI Ospedale

AUSL MODENA

CARPI Punto prelievi, Piazzale Donatori di sangue, 3 (Ingresso Poliambulatori)

CASTELFRANCO EMILIA Palazzetto dello Sport, Via Magenta

MIRANDOLA Ex Circolo Acquaragia, Via Dorando Pietri,15

MODENA Hangar 3 ex Aeronautica, Strada Minutara, 1

PAVULLO Punto prelievi, Galleria Aldo Moro, 22 (all’interno del Centro Commerciale Campanella)

SASSUOLO Diagnostic Center Fiorano, via Madonna del Sagrato (adiacente circuito Ferrari)

VIGNOLA Oratorio parrocchiale di Brodano, Via Natale Bruni, 129 (ingresso da Via Curzio Malaparte

AUSL IMOLA

HUB

Auditorium Osservanza a Imola

SPOT

Case della salute di Castel San Pietro Terme

Medicina e Valle del Santerno (Borgo Tossignano)



AUSL FERRARA

FERRARA Casa della salute Cittadella S. Rocco SETTORE 19

COPPARO Casa della Salute – Punto Prelievi

COMACCHIO Casa della Salute – Punto Prelievi

PORTOMAGGIORE Casa della Salute di Portomaggiore – Punto Prelievi

BONDENO Casa della Salute di Bondeno – Punto Prelievi

LAGOSANTO Ospedale del Delta – Punto Prelievi

CENTO Ospedale – Punto Prelievi

ARGENTA Ospedale – Punto Prelievi

AUSL ROMAGNA

RAVENNA Pala De Andrè Viale Europa 1 (lunedì -domenica dalle ore 9 alle 19) RUSSI Casa della Salute Piazza Farini 39 CERVIA Casa della Salute “San Giorgio” via Ospedale 17 S. PIETRO IN VINCOLI Casa della Salute via Pistocchi 41 FAENZA Fiera via Risorgimento 3 CASTEL BOLOGNESE Casa della Salute “Valle Del Senio”, Viale Roma 2 LUGO Centro Sociale “il Tondo” via Lumagni 30 ALFONSINE Palazzo Marini via Roma 10 CESENA Fiera di Cesena via Dismano 3845 Pievesestina (lunedì – domenica dalle ore 9 alle 19) BAGNO DI ROMAGNA Sede Auser via della Solidarietà 1 – Fraz. S. Piero in Bagno MERCATO SARACENO Sede Protezione Civile via della Liberazione SAVIGNANO SUL RUBICONE Seven Sporting Club via della Resistenza 31 CESENATICO Piscina Comunale via Aurelio Saffi 181 FORLI’ Fiera via Punta di Ferro 2 (lunedì – domenica dalle ore 9 alle 19) SANTA SOFIA Teatro Comunale Piazza Garibaldi MODIGLIANA Teatro dei Sozofili Piazza Berlinguer 22 ROCCA SAN CASCIANO Teatro Comunale via Saffi 8 PREDAPPIO Via Guglielmo Marconi 13 RIMINI Quartiere Fieristico Ingresso SUD – via Emilia 155 (lunedì – domenica dalle ore 9 alle 19) SANTARCANGELO Centro Sociale Poggio Torriana via Costa del Macello 10 BELLARIA Palacongressi via Uso 1 – Igea Marina NOVAFELTRIA CRA via XXIV Maggio RICCIONE Sede in via di allestimento CATTOLICA Centro Sociale Anziani (ex Bus Terminal) via Umbria 23 MORCIANO Auditorium Padiglione Fieristico via XXV Luglio





Go to Source

Tweet Share Pinterest