Guido Maria Brera: “Dai ‘Diavoli’ alla rivoluzione verde, così la finanza può riscattarsi”

“La coscienza ecologica e la finanza ormai le considero una cosa sola: è anche un modo per la finanza di emendare le sue colpe. Che non sono poi solo le sue”. È abituato a ragionare in termini critici sul mondo in cui lavora da sempre, Guido Maria Brera, chief investment officer del gruppo finanziario Kairos, uno dei primi gestori patrimoniali italiani che Brera ha cofondato nel 1999, e contemporaneamente romanziere di successo. L’autore de I diavoli, il romanzo semi-autobiografico che rivelava poco meno di dieci anni fa il lato oscuro delle grandi manovre finanziarie (dal quale è stata tratta anche una serie televisiva su Sky), al quale ha fatto seguire altri due racconti – Tutto è in frantumi e danza e pochi mesi fa La fine del tempo – ha reimpostato in chiave ecologico-sostenibile l’intera sua attività: “Con alcuni colleghi qualche mese fa abbiamo fatto un parziale management buyout, reinvestendo in Kairos per una quota significativa del capitale, il tutto per orientare gli investimenti nella direzione di quelli sostenibili. E’ un settore in cui secondo noi è opportuno investire come provano le decise scelte dei maggiori gruppi finanziari del mondo”.

Patrick Dempsey (a sinistra) e Alessandro Borghi nella serie “I diavoli” di Sky, tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera

Perché diceva che le colpe della finanza non sono solo le sue?

“La finanza è nata e si è inizialmente sviluppata per sostenere l’economia reale, e per far arrivare capitali da investire dove ce n’era bisogno, in qualunque parte del mondo. Poi è accaduto qualcosa, direi in coincidenza con le presidenze di Reagan e della Thatcher negli anni ’80 e dei vari ‘Big Bang’ di quei tempi. Le deregulation selvagge dell’epoca hanno fatto perdere il controllo della finanza agli Stati, innescando una deriva che si è aggravata anno dopo anno, e scandalo dopo scandalo, fino ai giorni nostri. La politica è ugualmente colpevole per non aver controllato questo fenomeno che alla fine ha attribuito alla finanza un potere smisurato, spesso superiore a quello dei governi stessi. Finché è arrivata la rivoluzione verde”.

Vuol dire che la coscienza ecologica rappresenta per la finanza una grande occasione per riscattarsi?

“Esattamente. Al capitale viene data la chance per riparare le ferite che esso stesso ha contribuito a provocare. Ferite morali ma soprattutto ferite fisiche: interi territori devastati, aria e acqua irrimediabilmente inquinati, fenomeni naturali incontrollati e violenti. E danni anche alle stesse economie: ormai non si contano più i cali di Pil dovuti in tutto il pianeta ai fenomeni che racchiudiamo sotto il nome climate change. Ma poi non ci sono solo i danni ambientali: ormai è difficilissimo trovare chi investe in società che sfruttano i bambini nei Paesi più poveri o non offrono adeguate misure di salvaguardia dei lavoratori in tutto il mondo, non garantiscono una politica inclusiva o ancora che non hanno una governance appropriata e democratica. E’ la sostenibilità in senso lato che prende finalmente il sopravvento”.

In questa direzione state indirizzando il business di Kairos?

“Certo, e con una determinazione credo senza precedenti. Sarà che io personalmente sono talmente insofferente all’aria inquinata delle città che trascorro lunghissimi periodi in un maso in Val Pusteria, ma vogliamo assolutamente essere protagonisti in questa evoluzione strutturale della finanza. Abbiamo anche i nostri riconoscimenti: con il fondo “Kis ActivEsg”, uno dei più recenti e innovativi prodotti da noi offerti, ci siamo qualificati al primo posto ai Private Banking Awards 2020 nella categoria Sri (Sustainable and responsible investments) e siamo entrati in finale agli Euro hedge awards. Per noi è importante dimostrare con i fatti il nostro impegno nella transizione ecologica. Tutti i maggiori gruppi industriali, del resto, ormai sono diventati attivi su questo fronte, di qualsiasi settori si interessino”.

Anche perché è tale il consenso intorno a questi temi che le “soddisfazioni” sono anche finanziarie?

“Beh, lei pensi solamente che il nostro fondo indirizzato alla lotta al cambiamento climatico ha conseguito una performance del 12,77% solo dall’inizio di quest’anno. Intendiamoci, i rischi sono sempre dietro l’angolo. E’ capitato ovviamente che in alcuni casi anche società che offrivano soluzioni particolarmente innovative non abbiano portato i ritorni attesi. E ci sono poi investimenti puramente finanziari, come le scommesse sui mercati degli “Emission trading certificates”, apparentemente sicure perché il mondo, gli accordi internazionali, l’opinione pubblica globale vanno in quella direzione, sono tutt’altro che immuni da pericoli”.





