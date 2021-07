Haiti, parla la vedova del presidente sopravvissuta all’attacco: “Mio marito ucciso per i suoi sogni”

MIAMI – La moglie del presidente assassinato ad Haiti Jovenel Moïse, ferita nell’attacco in cui è morto il marito e ricoverata in ospedale a Miami, ha rilasciato la sua prima dichiarazione pubblica dall’attentato, accusando chi ha ucciso il marito di voler “uccidere il sogno, la visione, l’ideologia” della sua leadership.

Martine Moïse ha parlato dall’ospedale di Miami dove è in cura per le ferite subite: l’audio è stato pubblicato sul suo profilo Twitter. “Sono viva, grazie a Dio”, ha detto. “Io amo mio marito Jovenel. Abbiamo combattuto insieme per più di 25 anni. Ma all’improvviso sono arrivati i mercenari e lo hanno colpito. Sapevano contro chi stava combattendo. Queste persone hanno assunto mercenari per uccidere il presidente e la sua famiglia per quello che faceva: i progetti di strade, elettricità, approvvigionamento di acqua potabile, organizzazione del referendum e delle elezioni. I mercenari che hanno assassinato il presidente sono attualmente dietro le sbarre”, ha aggiunto, “ma altri vogliono distruggere il suo sogno, la sua visione, le sue idee”.

Due giorni fa la polizia ha fatto sapere di aver arrestato più di una dozzina di persone – la maggior parte delle quali soldati colombiani in pensione – e che continua la caccia agli altri killer: ma ancora non è chiaro chi possa aver ordinato l’omicidio del presidente.

Haiti, è scontro politico dopo l’omicidio del presidente Moïse di Daniele Mastrogiacomo 08 Luglio 2021

Intanto il governo ad interim di Haiti ha chiesto agli Stati Uniti e alle Nazioni Unite di schierare truppe per proteggere le infrastrutture chiave mentre cerca di stabilizzare il Paese. La straordinaria richiesta di sostegno militare degli Stati Uniti ricorda quanto accaduto nel 1915: allora una folla inferocita trascinò il presidente Vilbrun Guillaume Sam fuori dall’ambasciata francese e lo picchiò a morte. In risposta, il presidente Woodrow Wilson inviò i marines ad Haiti, giustificando l’occupazione militare americana _ che durò quasi due decenni _ come un modo per scongiurare l’anarchia. Mathias Pierre, ministro delle Elezioni di Haiti, ha difeso la richiesta di assistenza militare lanciata dal governo, spiegando all’Associated Press che le forze di polizia locali sono deboli e mancano di risorse.

Per quanto riguarda la richiesta all’Onu, è contenuta in una lettera – datata 7 luglio – il giorno in cui Moise è stato ucciso: in essa il governo sostiene che l’obiettivo era “sostenere gli sforzi della polizia nazionale volti a ristabilire la sicurezza e l’ordine pubblico nell’intero territorio”.