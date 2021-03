Hanno tutti ragione | Donne, è arrivato il Me too anti stronzi

Pubblicità

Pubblicità

A noi ultimi pre-millennial il podcast piace perché ci ricorda il walkman: schiacciamo play e non ci sentiamo più sudditi di Zuckerberg ma fedeli a quella volta che registrammo su cassetta Vasco che passava in radio per sentirlo con le cuffie sul bus 492. Ho ascoltato un podcast appena uscito e mi è piaciuto, anche se non per le ragioni che pensavo. Si intitola “Proprio a me”, lo ha realizzato una nota giornalista, Selvaggia Lucarelli, e lo ha prodotto una neonata società di podcasting, Chora Media. È la prima puntata di una serie sulle dipendenze affettive e mi ha incuriosito perché avevo letto sul Corriere della sera una intervista all’autrice che lo presentava come il racconto del suo inferno legato a una relazione “tossica” – oggi tossico è l’aggettivo chiave per trasformare ogni vicenda privata in tema sociale – e tutto il racconto poggia proprio sulla metafora dell’amore malato come “buco”, astinenza, estasi inziale e schiavitù successiva. Quindi la storia parte non con “la prima volta che l’ho incontrato” ma “la prima volta che mi sono bucata”. Un Amore tossico ma figurato, non come nella Ostia 1982 di Claudio Caligari.

La storia è questa. Succede che lui vede Lucarelli in tv e le scrive una mail per complimentarsi, in pratica per rimorchiarla, e per presentarsi le consiglia una ricerca in Rete su di lui, perché sa di essere un tipo in vista e come l’amico broker di Ed Norton nella 25esima ora ritiene di stare nel novantanovesimo percentile maschile, quello che non deve chiedere mai, e “la scala si basa sui soldi”, come il tizio spiegava alla buonanima di Philip Seymour Hoffman nel film di Spike Lee. Lucarelli risponde alla mail, si vedono, lei si fa la prima dose e, tempo poche settimane, lui invita lei e il suo bimbo a vivere in un super loft milanese arredato con pezzi di design e opere d’arte moderna. Qui la scena cambia rapidamente perché come nelle sceneggiature classiche c’è il primo alert. Nella casa è vietata la comparsa di altri colori oltre quelli studiati dall’architetto (il bianco, il nero e il beige, mi pare a memoria, ma comunque tre colori e basta, altre macchie cromatiche rovinerebbero la foto per l’Architectural Digest). Quindi Lucarelli non può portare niente di suo nella casa e quasi si fa il problema se la mattina scendere in zona cucina con il pigiama verde lucertola (qui sto immaginando, ma è verosimile che si sia posta il problema). Il bambino, per non rovinare le linee del loft con culle e comò, viene messo a dormire nella zona bagno, cosa triste e infame nonostante l’area dei sanitari abbia presumibilmente la metratura di un bilocale di Bollate.

Qui entrano in scena le amiche di Lucarelli, proprio con le loro voci, con il classico giro di pareri sul tizio. Una dice che gli era sembrato ganzo, la seconda spiega che non si era sbilanciata, solo l’ultima aveva capito che era uno stronzo, ma il suo era il classico minority report ignorato dall’innamorata. Qui comincia il dramma, perché lui è sempre in giro per affari e “sposta milioni” con il suo lavoro, mentre lei fa l’ospite in tv per parlare di gossip e a lui questa cosa non garba (però l’aveva vista in tv, mah, forse mentre scanalava da Bloomberg a Cnbc) e la sminuisce, la schernisce e in sostanza la fa sentire una fallita che tiene il conto delle fidanzate di Briatore mentre lui sostiene i ricavi della sua azienda e il Pil del Paese. Lui la fa ingelosire perché al lavoro suo è pieno di belle donne in carriera, donne di bellezza da salotto mentre lei – le dice lui – è una “bellezza da camionisti”. Per qualcuno potrebbe pure essere un complimento, ma lui non è il tipo di maschio che mette il calendario 1999 di Maxim tra il Pollock e il Warhol. Lucarelli incassa e non lo molla. Continua a farsi. Ferradini lo sapeva già che “prendi una donna e trattala male”. A un certo punto, mentre lui è in viaggio, a Lucarelli cade dal ballatoio del loft una tazza che centra una tondino di vetro del pavimento e lo scheggia, mentre il caffè macchia le pareti e pure una tela appena comprata. Panico. Stavolta è tipo Julia Roberts che deve livellare gli asciugamani in bagno e le conserve nella dispensa prima che il marito psicopatico compulsivo torni a casa e trovi qualcosa fuori posto. Lucarelli gioca la carta social: scrive un post ironico su Facebook per raccontare il fattaccio e dare così la notizia al fidanzato sperando di rabbonirlo. Lui si inferocisce: mi fai fare la figura del pazzo. Lei cancella il post. Lui le fa anche pesare la differenza di censo, e i soldi che spende per mantenere lei e il bambino, finché dopo un anno di convivenza si prendono una pausa di riflessione e lei si fa ospitare nella casa sfitta e vuota di un’amica, non prima che il bambino abbia perso le chiavi dell’appartamento in prestito e lei in crisi di nervi lo rimproveri che è “tutta colpa tua” e il bimbo scoppia in lacrime e qui siamo a Ladri di biciclette e un po’ anche Umberto D. Le amiche, tipo coro greco, rievocano i fatti e commentano basite Lucarelli che, non paga, torna in ginocchio da lui, a pietire la dose o quantomeno l’obolo per procurarsela, come i tossici anni Ottanta che ti fermavano per strada: “scusa sciai scento lire?”. Lui ce le ha e lei torna a casa. La relazione dura altri tre anni di piglia e lascia, poi Lucarelli vede la luce e stavolta lo molla lei. Torna alla vita, paga le bollette di Equitalia arrivate nel frattempo e il coro esulta per l’amica risanata.

Esco dall’ascolto del podcast e subito bassamente mi domando: ma se una mia ex fidanzata dovesse fare un podcast su di me, come verrebbe? Già sento l’amica che interrompe il flusso narrativo e spiega: “Sì, lei non ne poteva più, a un certo punto ho dovuto convincerla a non investirlo con la macchina”. Poi, passato il brivido personale, mi domando ancora: ma cosa è una “dipendenza affettiva”? Esiste qualcuno che possa dire di non averne vissuto una? C’è una relazione nella quale non conti almeno in parte il gioco di potere, la sopraffazione, lo squilibrio? Non mi sfugge la delicatezza di certe situazioni personali, e magari la necessità di affrontarle con un psicologo, ma insomma pare figlia dei nostri tempi mezzo egotici e mezzo vittimisti la sproporzione tra l’allarme sociale che fa da sottotesto alla trama (genere “scappa, denuncia al primo schiaffo”, ma qui di schiaffi per fortuna non ce ne sono proprio) e l’ordinarietà delle pene condivise con il pubblico. E mi chiedo pure se questo posticcio afflato “politico” della narrazione sia un escamotage per dare alla serie un tono alto anziché da chik lit in acido: anche Mister Big stava nel percentile più alto e stronzo ma Carrie ci ruminava per trarne una rubrica di costume, non un manuale di sopravvivenza. Forse l’ansia è trasformare un avvincente plot da Uomini e donne (il loft milanese come grande metafora delle “esterne”) in pamphlet para-femminista, riscrivere Bridget Jones con la consulenza di Murgia e Crepet, camuffare uno spin off di 50 sfumature (ho perso il conto dei colori, ma erano sicuramente di più di quelli consentiti in casa) dietro le sembianze di una parabola morale. O forse no. Forse la volontà è proprio quella arcigna e paracula di infilarsi in un filone che medicalizza la vita di tutti in cambio della visibilità e remunerazione del medico narratore, un Me too impazzito che ormai persegue non più solo i maniaci e i profittatori sessuali ma pure gli stronzi e i narcisisti. Programma vasto.

In ogni caso, preferisco pensare alla prima ipotesi. Perché mi piace la chick lit e non mi faccio distrarre dalle sovrastrutture intellettuali. E perché ho capito che se il podcast mi evoca i tempi del walkman, quello di Lucarelli mi ha ricordato i romanzi Harmony che le donne della mia famiglia consumavano in quantità industriale. Di solito, alla fine del plot le protagoniste del romanzo sposavano lo stronzo, o anche no, comunque senza che il New Yorker ci facesse l’editoriale. Non vedo l’ora di ascoltare la seconda puntata.

Per ricevere Hanno tutti ragione ogni venerdì e scoprire tutte le newsletter di Repubblica, visita la pagina newsletter.repubblica.it.





Go to Source

Tweet Share Pinterest