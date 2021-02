Hanno tutti ragione | Non basta Draghi se il Movimento degli Elevati non scopre la la democrazia interna

Pubblicità

Tre considerazioni sul travaglio del Movimento 5 Stelle, una positiva e due negative.

La prima: non esiste snodo storico, nella maturazione di un partito anche anomalo come è il Movimento, senza scissioni. Le scissioni sono dolorose, talvolta cariche anche di veleni e opportunismi, ma sono anche la conferma della solidità di una svolta. Quando Achille Occhetto sciolse il Partito comunista, liquidando uno dei pilastri ideologici del sistema di rappresentanza della Prima Repubblica, subì una dolorosa rottura a sinistra. Inevitabile e per certi versi necessaria a certificare che il cambio non era solo di insegne. Il Movimento 5 Stelle è nato come una forza populista, anti-Sistema, con evidenti tracce di qualunquismo, voleva uscire dall’euro, rottamare la Ue, aprire il Parlamento come la famigerata scatoletta di tonno. Se oggi vota a maggioranza il sostegno a un governo guidato da Draghi, segue una linea europeista e di rigetto del sovranismo destrorso, tutto ciò non può avvenire senza una frattura interna. Il tempo dirà se la svolta è credibile o solo contingente.

La seconda, ed entriamo nel campo dei problemi: chi decide nel Movimento? La domanda era valida ieri, quando la linea era il Vaffa, e lo resta oggi mentre prevale il sì a Draghi. Solo un osservatore in malafede può negare che sia stato l’intervento diretto di Beppe Grillo a trascinare il Movimento sulla posizione attuale, compresa la formulazione del quesito agli iscritti su Rousseau, che definire tendenzioso è poco. Le prime reazioni a Draghi, a cominciare da quella del reggente Vito Crimi, erano state di segno opposto. Può un partito ancora centrale nella scena politica, tuttora forza di maggioranza relativa in Parlamento, essere guidato da una figura che ha facoltà di fare e disfare a proprio piacimento? Certo, Grillo è il fondatore e anche il garante del M5S. Ma il garante è per definizione un arbitro, un super partes chiamato a custodire i valori. Grillo è invece il padrone del Movimento, cosa diversa. Il suo ruolo non è contendibile. Come non lo è quello del suo principale rivale in questo frangente, Davide Casaleggio, patron dell’associazione Rousseau mai votato né votabile da alcuno. Il dibattito e lo scontro politico in un partito che rappresenta i cittadini in Parlamento può essere in mano a due Elevati, uno più uno meno, comunque fuori da ogni controllo e sanzione?

Da qui, la terza considerazione: le espulsioni sono uno strumento lecito in un partito serio. Quando si condivide un progetto deve esserci un limite, oltrepassato il quale una comunità ha il diritto e persino il dovere di intervenire per mettere fuori chi quel progetto mette a rischio con scelte incompatibili. Ma nel M5S le espulsioni, oggi come ieri, sono sempre state solo il bastone di un comando incontrollato. Una leadership può espellere, ma se la leadership – quella vera, appunto – non è contendibile, la punizione dei dissidenti sfugge alle forme di democrazia interna e torna a essere l’esercizio di un’autocrazia intollerabile in una democrazia liberale fondata sui partiti. Il fatto che tale autocrazia sia esercitata in nome di una linea “buona” non cambia di una virgola la preoccupazione per il metodo.

