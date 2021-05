Hanno tutti ragione | Salvini ha fretta di congedare Draghi

La questione si era già posta per il Conte bis: senza pandemia qual è l’agenda del governo? Il grande boh, diceva il cantante. Non che sulle misure anti Covid ci sia unità tra le forze di maggioranza, ma almeno il tema è obbligato e nessuno discute se occorra o meno parlare di riaperture e ristori. Su tutto il resto, invece, è già ricominciato il film visto con l’esperienza giallorossa. Non si arriva nemmeno a discutere del merito delle questioni, perché dai partiti partono veti che puntano a bloccare sul nascere l’inserimento in calendario delle proposte di legge e delle riforme.

La Lega, per esempio, non vuol nemmeno sentire parlare di giustizia e fisco. Sui migranti, peggio. Riforme del lavoro, con una maggioranza così eterogenea, sono precluse. Anche il Parlamento è in stallo. Eloquente quanto sta accadendo sul ddl Zan, con conseguenze doppiamente negative, perché l’evidente desiderio della destra sovranista di affossare la legge è un ostacolo anche al suo miglioramento: nessuno vuole rischiare di rimandarla alla Camera per una nuova lettura sapendo che questa, per Lega e Fratelli d’Italia, diventerebbe l’occasione d’oro per metterla su un binario morto.

Quando poi Matteo Salvini lusinga Mario Draghi sostenendo si tratti del candidato ideale della Lega per il Quirinale, ovviamente bisogna leggere la proposta per quel che è: la voglia di anticipare la fine di questo governo per tornare subito dopo alle urne. Dove la destra, non a torto, ritiene di poter vincere facilmente sui disgraziati avversari, Pd e M5S, impegnati in un’alleanza sempre più surreale, dichiarata ma inconsistente sui programmi e latitante nelle città dove si andrà al voto in autunno.

Il problema è grave non solo per Mario Draghi, che rischia di trovarsi a presiedere un esecutivo più che dimezzato nelle sue prerogative e ambizioni, ma anche per il Paese. Perché alcune riforme sono condizioni necessarie per accedere ai fondi del Recovery e rischiano di creare problemi seri con la Commissione Ue. Quindi il prezzo dei veti incrociati rischiano di pagarlo tutti i cittadini italiani.