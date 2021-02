Harry e Meghan divorziano da Elisabetta: “Non siamo più membri operativi della famiglia reale”

Pubblicità

LONDRA. Il “divorzio” è completo. I ribelli Harry e Meghan hanno detto definitivamente addio alla Casa Reale, perché la regina Elisabetta non ha accettato di riconoscere ufficialmente il limbo in cui giovani si sono ficcati trasferendosi in California. Lo hanno confermato sia i duchi del Sussex sia Buckingham Palace in una serie di comunicati ufficiali incrociati pubblicati a mezzogiorno. E si consuma anche ciò che si temeva da tempo: ad Harry vengono tolti i titoli militari, cui teneva moltissimo.

Arriva prima il comunicato di Buckingham Palace: “Il duca e la duchessa del Sussex hanno confermato che non ritorneranno a far parte integrante della Famiglia Reale. Dopo conversazioni con il Duca”, cioè Harry, “la Regina ha confermato che abbandonare gli impegni della Famiglia Reale non è compatibile con il mantenimento delle responsabilità e degli impegni che impongono un tale ruolo pubblico”. La sovrana ha revocato a Harry e Meghan anche tutti i titoli militari e altri di patroni di una serie di attività, che “torneranno alla Casa Reale e saranno distribuiti tra gli altri familiari”. Buckingham Palace si dice “rattristata” da questo epilogo, ma “i duchi del Sussex rimarranno sempre membri della famiglia molto amati”.

Rispondono, dopo qualche secondo, Harry e Meghan, sempre tramite un comunicato: “Rimarranno il nostro impegno e i nostri obblighi verso il Regno Unito e il resto del mondo, e continueremo ad offrire il nostro sostegno a tutte quelle associazioni che continueremo a rappresentare al di là del nostro ruolo ufficiale. Tutti possiamo vivere una vita al servizio degli altri. È una vocazione universale”.

Quella della sovrana è una soluzione certamente drastica, in quanto Elisabetta, anche su pressione del principe William – fratello maggiore di Harry ed erede al trono dopo il padre Carlo – pare, non ha mai accettato la fuga di Harry e Meghan e la contemporanea pretesa di mantenere tutti i titoli onorifici e militari dalla California. Quest’ultimo punto sarà certamente molto doloroso per Harry, che tra le altre cose è, anzi era, capitano dei Marine: titoli cui il principe figlio di Carlo e Diana teneva moltissimo, dopo la sua esperienza nell’esercito da ragazzo. Soprattutto, si spettegola a Londra, Harry non sopporterebbe di essere privato dei titoli militari quando questi sono stati mantenuti a suo zio, il principe Andrea, pesantemente implicato nello scandalo sessuale relativo al miliardario americano suicida Jeffrey Epstein.

L’annuncio arriva tra l’altro in un momento delicatissimo per la Famiglia reale, perché il consorte di Elisabetta II, il principe Filippo, è tuttora ricoverato all’ospedale King Edward VII di Londra a 99 anni per un imprecisato “malanno”. Insomma, una tempistica perlomeno inadatta. Ma il divorzio s’aveva da terminare e quindi basta così. Tuttavia, secondo il Daily Mirror, Harry avrebbe già prenotato un jet privato per volare immediatamente verso Londra qualora la situazione del nonno dovesse precipitare.





