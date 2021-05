Harry torna in tv con Oprah Winfrey: “Alcol e droghe per sopravvivere”

Pubblicità

LONDRA. Dopo il gelo e le incomprensioni degli ultimi anni, almeno per questa volta sono stati di nuovo uniti, in difesa di mamma Diana. Anche se ognuno a modo suo. Mentre il principe e futuro re William ieri sera lanciava un attacco clamoroso contro la Bbc accusandola di aver distrutto la vita di Lady D e della famiglia dopo la storica e famigerata intervista realizzata dal giornalista Martin Bashir nel 1995, suo fratello Harry ha fatto lo stesso dalla California.

Oltre a un comunicato scritto, il duca del Sussex si è confessato nuovamente, dopo la recente e altrettanto esplosiva conversazione, con Oprah Winfrey. Stavolta su Apple Tv, nel nuovo documentario The Me You Can’t See, “Quello che non vedi di me”, e senza la presenza della moglie Meghan Markle. Ma anche Harry ha rilasciato dichiarazioni tragiche e straordinarie, che aggiungono altro tormento sui Windsor.

Sul dramma della madre, Harry è stato persino più esplicito delle parole già durissime di William, definendo la Bbc praticamente responsabile della morte di Diana nel tunnel di Parigi, due anni dopo quell’intervista che, secondo le conclusioni dell’indagine interna della Bbc di ieri, era stata ottenuta da Bashir “raggirando e ingannando la principessa del Galles con falsi documenti”.

“La cultura dello sfruttamento dei media e simili pratiche anti-etiche le hanno tolto la vita”, ha scritto Harry in un comunicato, “nostra madre è morta per questo. Niente è cambiato nel frattempo. Proteggeremo per sempre la sua eredità morale, e la dignità che è sempre stata alla base della sua esistenza”.

Il principe ha poi aggiunto, parlando con Oprah, di aver sentito da bambino “l’impotenza di proteggere” sua mamma Diana, perennemente inseguita da paparazzi e giornalisti: “Ero un ragazzo, ma troppo giovane per aiutare una donna, in quel caso mia madre.”

Ma Harry, che da anni critica apertamente i tabloid e quei media che secondo lui hanno rovinato la sua vita, quella di Lady D e di tutta la famiglia, è andato oltre. Perché poi, sempre conversando con la star della tv americana, ha raccontato, con parole anche drammatiche, come proprio a causa della morte della madre, si sia abbandonato presto ad alcol e sostanze stupefacenti: “Dai 28 ai 32 anni è stato un periodo da incubo nella mia vita. Impazzivo ogni volta che saltavo in macchina e ogni volta che vedevo una telecamera”, sono state le drammatiche frasi di Harry, “bevevo tanto alcol quanto se ne beve in una settimana. Non perché mi divertissi ma perché cercavo di nascondere il dolore. Prendevo droghe per cercare di alleviarlo”.

Non solo. Harry è andato nel dettaglio parlando del disagio che, come sua madre Diana, ha provato nella famiglia reale dei Windsor, attaccando tra le righe di nuovo suo padre Carlo. “Pensavo che la mia famiglia mi avrebbe aiutato”, spiega il duca del Sussex, “ma tutte le richieste, le richieste, i segnali che ho lanciato hanno incontrato il silenzio o la completa indifferenza”.

Indifferenza che Harry cita anche riguardo alle difficoltà che lui e Meghan, che pare abbia sofferto di depressione, hanno affrontato prima della nascita del loro figlio, Archie. “Quando ero più giovane, mio padre diceva a me e a William: era così per me, quindi sarà lo stesso per voi”, alludendo all’aggressività dei tabloid, “Ma non ha senso. Solo perché hai sofferto non significa che anche i tuoi figli debbano soffrire. Dovrebbe anche essere l’opposto. Uno dovrebbe fare tutto il possibile per trasformare le brutte esperienze in qualcosa di positivo”.

Il principe Harry di nuovo contro la famiglia reale: “Sono andato via per spezzare il circolo del dolore” di Enrico Franceschini 14 Maggio 2021





