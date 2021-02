“Ho lavorato con Putin. Oggi so che il suo tempo sta per finire”

Pubblicità

Pubblicità

Gleb Pawlovsky, la gente la ricorda come un consigliere che ha contribuito alla creazione del sistema Putin. Oggi se ne pente?

“Me ne dispiaccio meno oggi di dieci anni fa. Ma a dispiacermi non è il fatto che Putin sia diventato allora presidente. Mi dispiace per la successiva evoluzione che ha fatto di Putin un politico odioso, spaventoso, strano. È l’evoluzione di un uomo debole che si è perso completamente e per questo è diventato pericoloso per gli altri. Oggi Putin è vendicativo, crudele, spietato. Prima non era così. Per quanto riguarda me, devo dire che i commenti della gente non mi toccano. Non mi interessa quello che dicono o scrivono persone che nel corso dei 30 anni di esistenza della Federazione Russa non si sono mai mosse dal divano. Io almeno posso dire di avere provato a cambiare qualcosa. Abbiamo provato a ricostruire uno Stato. La cosa non è riuscita. Di certo la situazione attuale non era nei nostri piani. Oggi siamo prigionieri in una trappola storica dove il fine giustifica i mezzi”.

Com’era il Putin di una volta?

“Appariva come una persona ragionevole, energica e interessante. Aveva un grande senso dell’umorismo, non si prendeva troppo sul serio, nel senso che era in grado di scherzare su se stesso, sapeva piacere alle persone. Ma dentro era debole, anche se non tutti lo potevano vedere”.

Esiste un mito secondo il quale la Russia ha sempre bisogno di un leader deciso e autorevole.

“Questo non è esattamente un mito russo, perché a chiunque può essere necessario un leader forte. In ogni caso è stato così durante i suoi primi due mandati, quando tutti pensavamo che Putin fosse il presidente ideale: forte, coraggioso, una persona capace di rappresentare la Russia degnamente. Ma ora le cose sono cambiate, il leader forte è diventato un ostacolo, o meglio il leader è apparentemente forte, perché oggi è difficile percepire come tale un Vladimir Putin per nulla equilibrato”.

In un’intervista lei aveva ammesso di essere un “ultraputiniano”.

“Non lo sono diventato dall’oggi dal domani. Quando è stato chiaro che Boris Eltsin avrebbe lasciato, ho preparato la campagna per il suo successore e non mi importava chi lo sarebbe diventato. Ero in sintonia con Boris Nemtsov, una persona intelligente con cui era bello lavorare. Ma poi è arrivato Putin e si può dire che mi sono innamorato politicamente. Mi sono impegnato per rafforzare il suo ruolo nello Stato”.

E ha finito per contribuire alla creazione di un sistema che probabilmente sopravviverà allo stesso Putin: “la democrazia sovrana”, il putinismo.

“Il putinismo è diventato un’ideologia, si è evoluto nella direzione sbagliata. Nel nostro paese, con il passare del tempo, potrebbe addirittura radicalizzarsi ulteriormente, diventare ancora più pericoloso e acquisire un volto umano. Tuttavia, non vedo alcun motivo di chiedersi se la Russia abbia davanti a sé un futuro liberale e democratico. Alcuni concetti del XX° secolo hanno perso di attualità”.



Quale sarà dunque la Russia post Putin?

“Dipende da come avverrà il trasferimento del potere: se sarà pacifico oppure no. Dipende da chi verrà dopo di lui. Le incognite sono troppe. Ho paura di dire che la Russia sarà liberale, perché il liberalismo presuppone l’esistenza di istituzioni che noi non abbiamo, come per esempio i tribunali. Dopo che un autocrate se ne va il mercato può svilupparsi rapidamente, ma per costruire dei tribunali ci vuole del tempo”.

Gleb Pawlovsky



E cosa ne pensa della propaganda del Cremlino, secondo la quale la Russia ha una sua “strada” allo sviluppo, una strada diversa, migliore di quella occidentale?

“Non mi interessa parlare della propaganda del Cremlino, ma riguardo a ciò devo dire che non si tratta esattamente di propaganda, ma di un dato di fatto. La Russia non è l’Europa e non lo sarà mai, abbiamo un modello di sviluppo diverso e non saprei dire se questo sia un bene o un male”.

E in che cosa si differenzia questo modello di sviluppo?

“Noi sperimentiamo. Proviamo gli istituti, i regolamenti, le regole europee, ma nessun modello europeo è, per così dire, dai noi adottato organicamente. La Russia è come un hacker che non può lavorare con un programma finché non lo ha craccato”.

Condivide quindi le parole del ministro degli Esteri Sergej Lavrov, secondo il quale l’Europa sta interferendo negli affari della Russia perché non può far fronte ai propri problemi e al modello di sviluppo liberale?

“Lavrov dice quello che gli dicono di dire. In questo caso una sciocchezza. La Russia si sta sviluppando in modo anomalo se la si confronta con l’Europa, ma questo modello di sviluppo è percepito in Russia come del tutto normale. Il modello europeo è differente in quanto non presenta una netta separazione tra Stato e società. In Russia, invece, esiste qualcosa che io ho definito società del potere: tutte le forme di comunicazione interpersonale riguardanti la società o la politica passano attraverso il livello del potere. Le persone non hanno altro spazio di comunicazione”.

Se si osservano le apparizioni pubbliche di Putin, è difficile non notare il cambiamento del suo comportamento. Oggi appare aggressivo e villano.

“Un atteggiamento che interpreto come una reazione difensiva. È così che si comportano le persone quando si proteggono dagli attacchi o vogliono prevenirli. In precedenza era Putin ad attaccare. Il fatto che sia presidente della Russia da oltre vent’anni, secondo me, non è il simbolo della sua forza, ma della sua debolezza. Il mito staliniano secondo cui è Putin a prendere tutte le decisioni continua a funzionare, ma in realtà la Russia di Putin è un’altra. Putin non è onnipotente né tantomeno forte, è una figura, un guscio vuoto e da anni viene sfruttato dalle persone dell’establishment che si nascondono dietro di lui, persone alle quali questo mito fa molto comodo. Putin è solo il responsabile ufficiale delle loro azioni e decisioni”.

Chi sono dunque i beneficiari di questo sistema? Perché oggi sappiamo che non si tratta necessariamente di governatori, funzionari o politici.

“Ad avvantaggiarsi di questo sistema è solo un ristretto gruppo di persone al vertice. I funzionari pubblici semplicemente non posso trarne alcune vantaggio. O meglio, possono rubare, ma con il rischio di finire si sa dove. Putin si fida solo di una ristretta cerchia di vecchi amici. Sono loro ad avere oggi un numero illimitato di passaporti”.

Ma le azioni di Putin potrebbero privarli di questi privilegi e passaporti.

“Le dirò solo questo: le persone intorno a Putin non hanno alcuna intenzione di andarsene. Per loro quello che conta è la stabilità. E sono convinto che troveranno il modo di mettersi al sicuro. Putin mi ricorda sempre di più Stavrogin dei Demoni di Dostoevskij. Non mi sembra particolarmente coinvolto, non fa molto e in fondo nemmeno deve fare di più. In precedenza era noto per il suo istinto di conservazione, per la sobrietà. Oggi ha assunto il ruolo di osservatore, ma un osservatore caratterizzato da una curiosità fredda, persino gelida. È diventato indifferente alle persone, ai cittadini. Le loro vite non valgono molto per lui. A contare ancora è la situazione geopolitica, la posizione della Russia nel mondo, ma la gente comune no…”.

Dunque dovrebbe apprezzare il fatto di essere attaccato da Navalnyj o dai leader dei paesi occidentali?

“Certo, perché attaccandolo alimentano il mito della sua onnipotenza. Invece lui si lascia prendere dalle emozioni, reagisce in modo stupido, istericamente. Lo dimostra anche soltanto l’operazione speciale che potremmo chiamare ‘Atterraggio dell’aereo con Navalnyj a bordo’ . Invece di restare coerente con la logica fino ad allora adottata, secondo cui Navalny non esiste a tal punto da evitare persino di pronunciare il suo nome, Putin è riuscito ad attirare l’attenzione della Russia e del mondo su questo ‘inutile blogger’. È stato Putin, paradossalmente, a far crescere il sostegno per Navalnyj di alcune decine di punti percentuali. Prima del tentativo di avvelenamento, Navalnyj contava per la stretta cerchia di suoi sostenitori, non costituiva alcuna minaccia. Adesso abbiamo una situazione diversa”.

A decidere negli anni ’90 che Putin sarebbe stato presidente è stata la “Famiglia”, ovvero l’entourage di Boris Eltsin. Chi deciderà quando sarà arrivato per Putin il momento di lasciare, visto che – come lei sostiene – in Russia non è Putin a decidere?

“Sono convinto che la sua cerchia più stretta stia già mettendo a punto il piano per rimuoverlo dal potere. È possibile che rimarrà effettivamente al Cremlino fino al 2024, cioè fino alla fine del suo mandato, ma sospetto che la fine arriverà prima e dovrà andarsene nel 2022, forse nel 2023”.

Ufficialmente potrebbe governare fino al 2036.

“Se questo accadrà, Putin sarà il presidente di uno Sstato con un sistema di potere completamente distrutto”.

Questo per quanto riguarda il potere, ma che ne sarà delle persone?

“Per il Cremlino non contano nulla. Mi è difficile stabilire in quale misura, ma del fatto che le autorità non abbiano alcuna considerazione per i cittadini russi sono assolutamente convinto”.

Russia, l’inchiesta di Navalnyj: dall’architetto ai mobili, il “palazzo di Putin” è “made in Italy” di Rosalba Castelletti 21 Gennaio 2021

Può spiegarsi meglio?

“Prendiamo il primo esempio che mi viene in mente. La metà del paese ha visto recentemente il video dell’indagine giornalistica di Navalny sul lussuoso palazzo da 1 miliardo di dollari di Putin. Risultato? Niente. Non ci sono state reazioni consistenti, non si sono visti milioni di cittadini protestare. Le persone hanno guardato questo docufilm di due ore, lo hanno guardato come se fosse un qualsiasi film su Netflix, hanno riso, hanno creato dei meme da mandarsi attraverso i social e pensano che possa andare bene così. Ma postare un’immagine divertente su Internet non è proprio il livello di impegno politico necessario al nostro Paese”.

È difficile recuperare la voce dopo anni di repressione.

“Ma qual è la ragione della paura di oggi? L’opposizione in Russia è forse attualmente più minacciata o più esposta alle persecuzioni e alla morte di quanto non fosse nel sistema totalitario dell’Unione Sovietica? No, le persone semplicemente non vogliono occuparsi di politica, preferiscono concentrarsi sulla vita privata, sulla carriera. Del resto non c’è alcun obbligo di farlo, ma non è accettabile il ragionamento di chi dice che non ci si può occupare di politica perché siamo minacciati da un grosso drago che ci staccherà la testa non appena proveremo a sollevarla”.

Per i giovani la paura, il trauma dell’unione Sovietica dovrebbe essere qualcosa di estraneo.

“Il problema è che i giovani non vedono alcun senso nell’attività politica in Russia, e ciò è in gran parte dovuto all’opposizione liberale che all’inizio del XXI secolo ha abbandonato la Duma, spostando la lotta dal Parlamento alla piazza e pensando che questo sarebbe bastato. Ma questo non potrà mai bastare. La politica fatta per le strade non è in grado di cambiare un sistema”.

“La Russia è il mio Paese”: Navalnyj rientrerà a Mosca domenica 17 gennaio, ma rischia l’arresto di Rosalba Castelletti 13 Gennaio 2021

Molti polacchi non riescono a spiegarsi il perché Navalnyj abbia deciso di tornare.

“Perché non vivendo nella realtà russa, non la conoscono. In Russia, la vera politica comporta sempre dei rischi. Navalnyj non ha detto nemmeno per un momento che non intendeva tornare, anzi ha sottolineato che non appena si fosse rimesso, sarebbe volato a Mosca e avrebbe continuato il suo lavoro. Non aveva altra scelta. Se non l’avesse fatto, avrebbe perso i suoi sostenitori, avrebbe perso la possibilità di qualsiasi forma di azione”.

Ma sarebbe stato al sicuro.

“Avrebbe potuto starsene seduto tranquillo sul divano e vivere comodamente, partecipare a qualche conferenza, impegnarsi in qualche attività politica in Occidente, perché in fondo è difficile lasciare la politica. Tuttavia non sarebbe stato un politico russo. Quello che molti non capiscono è che un Navalnyj in prigione è ancora più visibile di un Navalnyj in libertà”.

A dispetto di quanto dice, Navalnyj era sicuro di venire arrestato. Cosa ha voluto comunicare?

“Il ritorno di Navalnyj è un gesto molto forte che ha notevolmente ampliato il nostro quadro politico. Allo stesso tempo, ciò non significa che sia diventato un eroe e che dovremmo tutti gettarci ai suoi piedi, questo è fuori discussione. Ma oggi dovremmo aiutarlo con tutte le nostre forze, compresi quelli che pensano che la politica non li riguardi. In ogni caso è un dato di fatto che Navalnyj, a livello politico, non abbia proposto nulla affinché i russi lo seguissero e sostenessero in massa. E non può certo bastare che sia un ragazzo intelligente, educato e coraggioso”.

Soprattutto se quel ragazzo è oggi un prigioniero politico.

“Non è un semplice prigioniero politico, è un leader, e uno dei principali in Russia. Metto apposta l’accento su ‘uno dei’, perché gira voce che solo lui possa tenere testa a Putin. Adesso non voglio entrare nel merito di questa questione. Ma è importante che la società lo aiuti a operare anche dal carcere, che i suoi collaboratori possano continuare il suo lavoro, seguendo la direzione che lui ha indicato”.

E allora cosa dovrebbe proporre, visto che la lotta da lui intrapresa contro la corruzione del Cremlino per i russi non è sufficiente?

“Se lo sapessi, oggi sarei io ad essere un leader. Stiamo parlando di uno Stato che ha meno di 30 anni ed è stato edificato su una grande ferita. Nella società russa la guerra fredda non è ancora finita. Gli adulti continuano a vivere nella convinzione di essere sopravvissuti per miracolo, di essere riusciti a cavarsela in quelle condizioni per puro miracolo. Una seconda rivoluzione non la vogliono, ma è proprio quella che gli sta proponendo l’opposizione”.

Nuove manifestazioni in Russia: record di oltre 5.100 arresti in 90 città di Rosalba Castelletti 31 Gennaio 2021

In altre parole il ritorno di Navalnyj non ha influenzato particolarmente la società?

“Un’influenza ce l’ha avuta, ma non sulle masse. D’altra parte, penso che il gesto di Navalnyj abbia in qualche modo contribuito al risveglio della nazione, e le nazioni di solito si sollevano a piccoli gruppi, lentamente. Ho già assistito a una simile sollevamento, nell’agosto del 1991. Allora c’erano poche persone, ma erano lì, rischiarono sapendo di essere in pericolo. Tuttavia, la nazione morì rapidamente, si trasformò in popolazione e invece di prendere la Lubianka, se ne tornò a casa. Dove continua a stare ancora oggi. Allora non riuscivo a capacitarmi di come un insieme di persone che fino al giorno prima era ancora una nazione energica e pronta a combattere, si fosse arreso così facilmente, accettasse la realtà in quel modo”.

Forse una cattiva stabilità è comunque preferibile a una rivoluzione e ai cambiamenti che ne conseguono?

“Avessero almeno avuto la stabilità! Quello che conosciamo è meglio, perché ci sembra meno terribile di ciò che non conosciamo. Putin non ha introdotto alcuna stabilità in Russia e nessuno dei politici russi è in grado di prevedere cosa accadrà il prossimo anno. I russi non amano Putin, odiano i rappresentanti delle autorità, ma una rivoluzione – con tutti le spiacevoli sorprese che potrebbe portare con sé – appare qualcosa di troppo spaventoso. La paura è un sentimento ben radicato nella società russa. Questa paura deve essere vinta. Navalnyj promette che la prima cosa che farà sarà indire delle elezioni giuste e trasparenti, ma la gente alza le spalle, non si scalda per questo. Delle elezioni di questo tipo ci sono già state e non hanno portato a niente di buono”.

Navalnyj condannato: “Non metterete in cella la Russia” di Rosalba Castelletti 02 Febbraio 2021

Dunque qual è adesso la posta in gioco?

“La vita di Navalnyj. Le proteste dei russi, le azioni della nostra opposizione e l’attenzione dell’Occidente, il suo sostegno, servono a mantenere in vita Navalnyj e la sua famiglia. A impedire che questo politico venga ucciso. Io credo che questo movimento possa avere un futuro e che Navalnyj resterà il suo simbolo, vivo o morto. Ma bisogna fare di tutto per mantenerlo in vita”.

(Copyright Gazeta Wyborcza/Lena-Leading European Newspaper Alliance. Traduzione di Dario Prola)





Go to Source

Tweet Share Pinterest