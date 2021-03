I 90 anni di Gorbaciov, padre della perestrojka e ultimo leader sovietico

Pubblicità

Per uno di quegli scherzi del destino che nessuno poteva prevedere, Mikhail Gorbaciov compie 90 anni, un traguardo significativo nella vita di ogni uomo, proprio nel trentesimo anniversario del crollo dell’Unione Sovietica, l’immensa nazione di cui era stato il leader supremo e della cui dissoluzione molti nel suo Paese lo ritengono responsabile. Domani, giorno del compleanno, il suo successore Vladimir Putin gli invierà gli auguri: lo ha sempre trattato con rispetto ed è stato ricambiato dall’uomo della perestrojka, che pur avendolo talvolta criticato non è mai arrivato a definirlo un autocrate, come lo chiamano oggi in Occidente. Ma Putin considera la fine dell’Urss “la più grande tragedia geopolitica del ventesimo secolo” e ha provato a ricostruirne almeno un pezzo, tra l’annessione della Crimea in Ucraina e le manovre per una possibile riunificazione con la Bielorussia: l’attuale capo del Cremlino non ha certo dimenticato che la superpotenza comunista cadde sotto la guida di Gorbaciov.

La coincidenza del trentennale del collasso sovietico con le sue novanta candeline dà dunque all’occasione un sapore mesto. Perso il potere nel 1991, Mikhail Sergeevic provò a restare per un po’ in politica, illudendosi di potere avere consensi: una volta si è anche candidato alla presidenza, ottenendo meno dell’1 per cento. Da quel momento si è accontentato di presiedere la fondazione che porta il suo nome e di andare in giro per il mondo per conferenze, finché l’età e la salute glielo hanno concesso: chi scrive, dopo averlo conosciuto a Mosca, lo ha rincontrato a Tel Aviv e a Londra. Nel 1999 ha perso anche la moglie, Raissa, a cui era molto unito e che era stata una “first lady” diversa dalle precedenti, più moderna e volitiva, quanto lui è stato diverso dai leader che lo hanno preceduto: Lenin, Stalin, Krusciov, Breznev, Andropov e Chernenko. Da allora vive alla dacia fuori Mosca conferitagli da Boris Eltsin, il presidente che prese il suo posto al vertice della Russia, e mantenutagli da Putin, confortato dalla figlia Irina.

I sovietologi, categoria per un po’ caduta in disuso ma tornata utile, lo hanno chiamato “il riformatore inconsapevole”, sostenendo che il suo tentativo di riformare il comunismo, ossia democratizzarlo con la glasnost, alla lettera “trasparenza”, intesa come libertà di stampa e di pensiero, e con la perestrojka, ovvero la riorganizzazione politica ed economica, provocarono il caos che ha distrutto l’Urss, senza che il fautore di questo cambiamento si rendesse conto delle conseguenze. Sicuramente Gorbaciov fu un riformatore pasticcione, che faceva un passo avanti e un passo indietro, promettendo un giorno “un’economia alla svedese” (ma per farla, ribatteva una barzelletta dell’epoca, servirebbero gli svedesi) e il giorno dopo una svolta conservatrice, come accadde nei mesi prima del golpe d’agosto del ‘91, il putsch dei nostalgici del comunismo duro e puro, che lo tennero prigioniero per tre giorni nella dacia delle vacanze sul Mar Nero.

Il colpo di Stato fallì per la resistenza di Eltsin e del popolo, oltre che per l’inconsistenza dei golpisti: ma la disgregazione dell’Unione Sovietica, che era già in pieno corso, divenne a quel punto inarrestabile, sei mesi dopo la bandiera rossa scese dal pennone sul Cremlino e Gorbaciov fu costretto a dimettersi. Credeva di essere accolto come un eroe, al ritorno a Mosca, invece fu trattato come un complice dei golpisti o perlomeno un corresponsabile: era stato lui a metterli nei posti chiave, capo del Kgb, ministro della Difesa, presidente del Soviet Supremo, senza comprendere che si preparavano a tradirlo.

Di una cosa, tuttavia, Gorbaciov era sicuramente consapevole: di non voler tornare indietro, verso lo stalinismo nelle cui purghe era finito pure suo nonno contadino, verso la violenza che aveva portato i carri armati sovietici a Budapest nel 1956 e a Praga nel 1968. Ci furono spargimenti di sangue anche nella confusa stagione della perestrojka, nel Baltico e nel Caucaso, ma quale che fosse la sua responsabilità in quelle circostanze, Gorbaciov cercò sempre di risolvere le crisi con il dialogo, non con la forza. Ai russi non era simpatico, anche perché astemio: lo avevano ribattezzato il “Segretario Minerale” quando alzò il prezzo della vodka per combattere l’alcolismo. “Eppure, un giorno dovranno riconoscergli i suoi meriti”, ha detto nel Natale scorso Pavel Palazchenko, suo fido interprete di tanti summit con Ronald Reagan.

Finora, quei meriti glieli hanno riconosciuti soltanto all’estero, tributandogli il premio Nobel per la pace. Senza di lui, non è chiaro se nel 1989 sarebbe crollato il muro di Berlino e l’Europa orientale avrebbe potuto ritrovare indipendenza da Mosca e democrazia. Fu l’uomo della perestrojka ad aprire le porte della prigione che era stata l’Urss fino alla sua ascesa al potere nel 1985. E chissà, se un giorno conquisteranno la piena democrazia, forse i russi si ricorderanno che Gorbaciov sognava di costruire “una casa comune europea”, coronando l’aspirazione occidentalista avviata dallo zar Pietro il Grande e ricongiungendo finalmente Santa Madre Russia con il continente a cui è legata dalla geografia, sebbene non dalla storia. Ma intanto, compie novant’anni. Avendolo intervistato più volte, negli anni in cui ero corrispondente da Mosca di questo giornale, domani vorrei potergli fare gli auguri anch’io: C dniom rozhdenia, Mikhail Sergeevic!





