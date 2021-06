I Briganti tornano in campo: donato un pullmino alla squadra di rugby attaccata dalla mafia

Pubblicità

Rubgy Briganti A.S.D. è una società sportiva nata nel 2006 a Catania, nel difficile quartiere periferico di Librino, per offrire un’alternativa alla strada ai giovani e giovanissimi della zona. Negli anni centinaia di ragazzi si sono alternati nei campi da gioco, passandosi la palla ovale. E questa attività sociale è stata vittima di intimidazioni, atti vandalici o incendiari.L’ultimo, il pulmino che la società utilizzava per portare i propri rugbisti in trasferta per la Sicilia dato alle fiamme. E’ per questo che l’Ance, l’associazione dei costruttori edili italiana, ha deciso di donare un furgone nuovo di zecca ai volontari dell’associazione. “Ci siamo subito messi in contatto con loro perché la loro iniziativa va sostenuta e noi siamo i primi ad essere al loro fianco”, ha spiegato il presidente di Ance Gabriele Buia. “Noi non ci sentiamo in pericolo perché siamo una squadra e non molliamo – ha detto Giusi Sipala, vicepresidente della squadra – e tornare in Sicilia con questo nuovo pulmino vuol dire fare una smorfia a chi ha dato fuoco a quello vecchio”.





