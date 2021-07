I consigli per vivere al meglio dopo un infarto

Quando compare il dolore dietro allo sterno, che si irradia al collo e alle braccia, non si deve perdere tempo. Bisogna arrivare presto alle cure. Quanto prima si riesce a ridare sangue ed ossigeno al cuore, tanto minore sarà il danno al muscolo cardiaco. E poi? Poi si deve vivere. Ricordando che non tutti gli infarti sono uguali, è importante dopo un attacco cardiaco seguire coscienziosamente i consigli del medico curante, caso per caso. Controllare i fattori di rischio cardiovascolare è fondamentale per ridurre i pericoli di un nuovo attacco. Ma soprattutto, si deve cercare di fare una vita lavorativa e di relazione normale, in famiglia e con gli amici. Dopo un infarto è importante sapere cosa si può fare in termini di attività fisica e di sforzi, oltre che ricordare quanto è importante l’aspetto psicologico. Insieme all’esperto cerchiamo di capire come comportarci.

Come superare l’infarto, istruzioni per vivere al meglio. L’Intervista a Claudio Cuccia