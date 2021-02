I Daft Punk si sciolgono dopo 28 anni di musica elettronica

Pubblicità

I Daft Punk si dividono. L’annuncio è stato dato questa mattina con un video di 8 minuti intitolato Epilogue postato su Youtube. Per trent’anni il duo francese è stato uno dei nomi più importanti del french touch, la declinazione francese del pop elettronico, raggiungendo la vetta della classifica anche negli ultimi anni grazie alle collaborazioni con Pharrell Williams per Get Lucky e con Giorgio Moroder per Giorgio.

Nel video si vedono i due musicisti mentre camminano nel deserto con la loro tipica tuta di pelle e con il loro casco integrale. Uno dei due membri a un certo punto guarda l’altro che gli mostra, alloggiato nella schiena, un vano batterie con un interruttore che messo in funzione ne provoca l’esplosione a tempo. Ventotto anni di carriera, e ora l’addio: i Daft Punk sono noti per successi mondiali come Around the world e Get Lucky.





