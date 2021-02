I faccendieri dello Sputnik: “Contatti con le aziende per produrre nel Lazio”

Pubblicità

ROMA – Con un piede dentro il mondo della sanità e l’altro in quello dell’imprenditoria, l’esercito di faccendieri che cerca di fare ricchi affari sfruttando l’emergenza coronavirus è tornato in azione. E dopo aver cercato di fare cassa, in alcuni casi ottenendo somme considerevoli e rifilando bidoni, con le mascherine, ora è la volta di Sputnik. Proponendosi come mediatori tra i russi che hanno messo a punto il vaccino e le industrie farmaceutiche che potrebbero produrlo o confezionarlo, una serie di personaggi opachi si sta muovendo nel Lazio e già ha destato l’attenzione della polizia giudiziaria.

«Abbiamo ricevuto delle segnalazioni. L’attenzione è massima per evitare che si ripeta quanto accaduto all’inizio della pandemia con i dispositivi di protezione», assicura una fonte investigativa. «Si tratta comunque di soggetti che conoscono bene il mondo della sanità», aggiunge. E conferme in tal senso arrivano anche dalle aziende farmaceutiche. «Sono stato contattato, ma argomenti del genere non si discutono con i mediatori», rivela un imprenditore.

Sputnik 5, considerato efficace e al vaglio dell’Ema che potrebbe autorizzarlo a breve, del resto proprio nel Lazio è visto come la soluzione alla necessaria accelerazione da imprimere alla campagna vaccinale. A spingere sul farmaco è lo stesso assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato. Non è solo, perché i governatori De Luca della Campania, Zaia del Veneto e Tesei dell’Umbria stanno valutando la possibilità di acquistare in proprio i vaccini e guardano con interesse a Sputnik. Ora che il distretto farmaceutico del Lazio si è trasformato in un hub anti-Covid, tanto sui vaccini quanto sui monoclonali, sull’asse che va da Pomezia a Ferentino, i russi guardano al territorio per trovare partner.

Mediatori a parte, il problema però è che anche da Mosca non giungono proposte chiare. «Chiedono solo disponibilità da parte delle aziende», dichiara uno degli imprenditori contattato dai russi. Sempre da Mosca stanno inoltre cercando sponde anche nelle associazioni di categoria. Al momento sembra che sia più semplice, come del resto sta avvenendo per altri vaccini, garantire nel Lazio l’infialamento, mentre più complessa è la produzione, soprattutto se dovessero risultare fondamentali i bioreattori.

Sui nuovi vaccini, quello russo e non solo, un ruolo importante potrebbero averlo in particolare l’azienda Biomedica Foscama di Ferentino, che potrebbe occuparsi del confezionamento, e la società Acs Dobfar di Anagni, per la produzione, con la riconversione dei suoi fermentatori. «Non abbiamo ancora firmato contratti, ma abbiamo organizzato per tempo un reparto», dichiara il presidente e ad di Biomedica, Massimiliano Florio».

La società ha investito 10 milioni di euro, si prepara ad assumere altri 30-50 dipendenti e potrebbe essere pronta in tempi piuttosto brevi. Dopo i primi contatti, c’è chi ha scritto direttamente alle autorità russe, chiedendo chiarezza sulle proposte e di partire almeno da un gentlemen’s agreement. Sui vaccini e non solo il rischio di truffe del resto è dietro l’angolo. Al momento i carabinieri del Nas hanno sequestrato esclusivamente farmaci che vengono garantiti come efficaci nelle cure contro il Covid, in particolare di origine cinese, ma la cui commercializzazione non è autorizzata in Italia. Nessuna traccia di un mercato clandestino di vaccini o monoclonali, su cui gli stessi Nas tengono però alta la guardia.





