I funerali di Filippo, “Ecco perchÃ© Kate Ã¨ stata la vera paciera tra Harry e William”

LONDRA. “È stata Kate la paciera tra William e Harry”. Il giorno dopo le toccanti esequie del principe Filippo nel castello di Windsor, i quotidiani britannici hanno deciso a chi dare il merito del ricongiungimento dei due fratelli, separati al corteo funebre ma riuniti a funerale finito, quando fuori dalla Cappella di San Giorgio del castello, si sono avvicinati, si sono scambiati qualche parola, un mezzo sorriso e alla fine sono andati via insieme. Ciò a dispetto del protocollo, che li prevedeva in due auto diverse.

“Kate, la peacemaker”, scrivono infatti il Sunday Times e il Mail on Sunday nei loro lunghissimi speciali sull’evento di ieri, l’ultimo addio di Elisabetta II al suo adorato consorte di oltre 73 anni. Del resto, il marito della duchessa di Cambridge, ossia il principe William secondo erede al trono, lo aveva detto in passato: “È lei la paciera della nostra famiglia”, nonostante le velate accuse di Meghan alla cognata per il litigio prima del matrimonio con Harry (“È stata lei a farmi piangere”).

Detto fatto, Kate Middleton anche ieri ha confermato la sua etichetta. Perché, terminata la cerimonia religiosa per onorare il Duca di Edimburgo, è stata lei ad avvicinare, o essere avvicinata per prima dal cognato Harry, dopo il gelo tra le due famiglie a causa dell’esplosiva intervista di quest’ultimo e di sua moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey in cui, tra le altre cose, hanno accusato un imprecisato membro della famiglia reale di razzismo nei confronti di Archie. Il marito William era già qualche metro più avanti sulla strada verso casa, ma non vedendo Kate al suo fianco si è voltato ed è in quel momento che si sono incrociati il suo sguardo e quello di Harry. Non solo. Perché Kate, secondo l’esperta reale del Sunday Times Roya Nikkhah, a quel punto si è scostata di un mezzo metro, scendendo dal piccolo rialzo pedonale, per lasciar avvicinare i due fratelli e farli ricongiungere.

Kate ieri ha fatto parlare di sé anche per aver indossato una preziosa collana di perle appartenente a Elisabetta II che la sovrana aveva già prestato alla principessa Diana, per un banchetto di Stato nei Paesi Bassi nel 1982. Un particolare toccante poi passato in secondo piano dopo l’atto di diplomazia familiare della 39enne duchessa di Cambridge, che qualche settimana fa un giornale autorevole come il Times ha descritto come la “vera rivoluzionaria di Buckingham Palace”, pubblicando anche una vignetta di lei nei panni di Che Guevara.

La riconciliazione tra Harry e i duchi di Cambridge “forse è stato il momento che più di tutti avrebbe reso felice il principe Filippo”, scrive Caroline Graham sul Mail on Sunday, “dopo un funerale che lo stesso duca di Edimburgo aveva preparato meticolosamente, il commovente intermezzo tra i due fratelli prima divisi è diventata una delle immagini indimenticabili di questo giorno”.





