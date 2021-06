I numeri della settimana, decessi ridotti del 70% in un mese

Pubblicità

Quasi un quarto di contagi in meno in una settimana per una media inferiore ai 2mila casi al giorno. Si conferma in Italia il calo della curva di incidenza del coronavirus. Tra lunedì 7 e ieri sono stati trovati 12.461 nuovi positivi contro i 16.436 (-24,1%). Siamo ai livelli della settimana tra il 21 e 27 settembre dell’anno scorso. Le Regioni si avviano ad entrare tutte tranne la Val d’Aosta, in zona bianca a partire da lunedì prossimo. Oggi intanto tocca a Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Puglia, Piemonte e Provincia di Trento.

I tamponi sono stati 1 milione e 277mila, cioè sono addirittura un po’ saliti rispetto ai sette giorni precedenti, quando furono 1 milione e 242.

Le Regioni, Piemonte a -40%, Campania a -33%

In quasi tutte le Regioni la circolazione del virus continua a calare, in certi casi in modo molto accentuato. Ci sono tre realtà che registrano una crescita ma i valori assoluti sono molto bassi quindi il dato non provoca allarme. Ecco chi scende: la Liguria passa da 216 a 117 casi (-99, -45,8%), la Sardegna da 234 a 131 (-103, -44%), il Piemonte da 1.253 a 745 (-508, -40.5%), le Marche da 488 a 291 (-197, -40,3%), la Campania da 2.127 a 1.427 (-700, -32,9%), la Valle d’Aosta da 43 a 30 (-13, -30,2%), la Lombardia da 2.601 a 1.889 (-712, -27,3%), la Provincia di Bolzano da 174 a 133 (-41, – 23,5%), il Lazio da 1.493 a 1.142 (-351, -23,5%), l’Abruzzo da 255 a 195 (-60, -23,5%), l’Emilia-Romagna da 1.135 a 873 (-262, -23%), la Puglia da 1.105 a 851 (-254, -22,9%), la Provincia di Trento da 151 a 119 (-32, -21,1%), il Veneto da 735 a 613 (-122, -16,5%), la Toscana da 1.134 a 966 (-168, -14,8%), l’Umbria da 153 a 137 (-16, -10,4%), la Sicilia da 1.973 a 1.816 (-157, -7,9%), la Calabria da 783 a 574 (-209, -3,7%). A crescere sono il Molise che passa da 21 a 25 casi (+4, +19%), il Friuli Venezia Giulia 179 a 192 (+13, +7,2%) e la Basilicata da 183 a 195 (+12, +6,5%).

Ospedali, 1.630 letti Covid in meno

Gli ospedali continuano a svuotarsi. I ricoveri nei reparti dedicati al Covid ieri erano 4.107 contro i 5.737 di domenica 6 giugno. Sono quindi stati liberati 1.630 posti, come se tre o quattro ospedali di media grandezza si fossero svuotati. La riduzione è del 28,4%, quindi più accentuata, come si osserva dai dati raccolti da Giorgio Presicce, analista della Regione Toscana, di quella della scorsa settimana, che era stata del 25% (la precedente si era raggiunto il 27,6%). In un mese i ricoveri si sono ridotti di oltre il 70%. Riguardo alle terapie intensive, ieri i ricoverati erano 565, contro i 774 di domenica scorsa. Sono cioè 209 in meno, il 27%. Il calo è identico a quello della settimana scorsa.

Decessi ridotti del 70% in un mese

Il totale dei morti per il coronavirus ieri è salito a 127.002. I decessi nella settimana sono stati quindi 432, in media 61 al giorno. Il dato continua a scendere, anche se in modo un po’ meno accentuato. L’altra settimana infatti i morti furono 477. Il grosso calo era stato allora, visto che si veniva da sette giorni con 821 decessi. E risalendo nelle settimane sono stati: 1.069, 1.323. Significa che in un mese il calo è stato del 68%. Prima ancora erano stati 1.656, 1.939, 2.311, 2.673, 3.224 e così via.





