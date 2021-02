I sindacati al nuovo ministro Orlando (Lavoro): proroga il blocco dei licenziamenti

ROMA – Progoga del blocco dei licenziamenti, in scandenza il 31 marzo 2021. Proroga anche degli annortizzatori sociali. Massima disponibilità a organizzare vaccinazioni di massa sui posti di lavoro.

I leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil avanzano queste richieste al nuovo ministro del lavoro Andrea Orlando, nel primo incontro dal giuramento del governo Draghi.

Ecco Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil: “L’emergenza da affrontare subito è il blocco dei licenziamenti e la proroga degli ammortizzatori sociali. Urgenti sono i temi del lavoro al Sud e del lavoro per i giovani e per le donne. Poi cè’ il tema delle politiche attive del lavoro, questione che va correlata anche al Recovery Fund. Ecco perché – aggiunge il leader della Uil – occorre chiedere all’Europa il rifinanziamento di un nuovo programma Sure per tutto il 2021”.

In questo quadro, secondo Bombardieri, “la riforma degli ammortizzatori sociali va fatta a bocce ferme e non mentre è in corso l’emergenza e va fatta nel rispetto del principio assicurativo, anche tenendo conto di logiche solidali. Il tema della sicurezza, infine, è fondamentale: noi proponiamo, d’accordo con chi lo ha già fatto, di predisporre un piano di vaccinazione da somministrare all’interno dei luoghi di lavoro, coinvolgendo tutte le parti sociali, le aziende e i lavoratori”.