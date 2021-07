I sindaci, dal nord al sud, in piazza a Roma per chiedere più garanzie: “Ora basta con il tiro al bersaglio”

Pubblicità

ROMA – Sono scesi in piazza chiedendo più garanzie per le loro responsabilità, quindi rispetto, strumenti e semplificazioni. Da Virginia Raggi a Matteo Ricci a Giorgio Gori, i primi cittadini d’Italia hanno protestato chiedendo più diritti. La loro parola d’ordine è stata “dignità” per un lavoro che diventa sempre più pericoloso. “Ora basta con il tiro a bersaglio sui sindaci. Non possiamo agire solo quando accadono ingiustizie eclatanti. La misura è colma, chi fa il sindaco non può continuare a caricarsi di immani responsabilità senza nessuna tutela. E’ il momento di riformare questo ruolo, i sindaci di tutta Italia lo stanno chiedendo, il Parlamento e il Governo non possono voltarsi dall’altra parte”, afferma il sindaco di Reggio Calabria, delegato al Mezzogiorno e alla Coesione Territoriale di Anci, Giuseppe Falcomatà.

“Oggi a Roma siamo in tanti, a manifestare per una situazione non più sostenibile”, dichiara Giorgio Gori, sindaco di Bergamo: “Troppi sindaci si sono viste attribuite responsabilità penali o civili per fatti di cui non avevano nessuna competenza o responsabilità. Troppi hanno avuto la reputazione macchiata da accuse infamanti poi finite archiviate”.

“Abbiamo approvato all’unanimità, prima della manifestazione, al consiglio nazionale dell’Anci un importante documento che il presidente Decaro sottoporrà alla presidenza del consiglio dei ministri come risultato delle richieste che i sindaci fanno al governo e al parlamento. Oggi i nostri compiti sono cresciuti in modo esponenziale, in un contesto di riduzione di risorse umane e finanziarie, e in un quadro di regole confuso e contraddittorio. Siamo diventati i responsabili di tutto, al di là delle nostre effettive competenze. Noi non chiediamo l’immunità, ma la serenità di poter svolgere il nostro lavoro. Per questo chiediamo un intervento rapido da parte del legislatore. Così non si può andare avanti. Un sindaco non deve rischiare l’indagine ogni volta che firma un provvedimento”, dichiara Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro e presidente nazionale di Ali, Autonomie locali italiane.

Anche Virginia Raggi, sindaca di Roma, ha portato in piazza la sua protesta: “Stiamo chiedendo rispetto del ruolo dei sindaci, non solo dopo che accadono tragedie o dopo la condanna di sindaci per fatti che non li riguardano”. E il sindaco di Firenze Dario Nardella. “Chiediamo rispetto per il nostro ruolo, non impunità personali. Chiediamo semplificazioni per il bene dei nostri cittadini, non scudi penali. Avere responsabilità senza strumenti per farvi fronte è un problema per il paese. Se cadono i sindaci, cade l’italia”. È Quanto sottolinea il sindaco di firenze, dario nardella, dopo aver partecipato alla manifestazione dei primi cittadini, organizzata a roma dall’Anci.

Le storie /1 – La sindaca di Crema e l’incidente nell’asilo

Stefania Bonaldi nel febbraio 2019 diede sostegno ai bambini di una scuola media di Crema che un’autista di autobus aveva rapito per dare fuoco al mezzo, rischiando una strage. Fornì loro e ai loro genitori i necessari supporti psicologici e rappresentò il Comune come parte civile nel processo all’autista, che fu condannato a 24 anni. Le è stato notificato un avviso di chiusura delle indagini per un incidente occorso a un bambino di un asilo comunale che, nell’ottobre scorso, ebbe le dita schiacciate in una porta di sicurezza. Venerdì scorso è stata dai pm per rispondere alle loro domande nella speranza di porre fine a una vicenda che le è valsa la solidarietà dei suoi colleghi di tutte le forze politiche. “Grazie a tutta la comunità dei sindaci e delle sindache per la solidarietà che ho ricevuto, uno tsunami che mi ha travolta.La mia vicenda è diventata emblematica di quanto può succedere- ha detto visibilmente emozionata -. Eppure non può accadere che di tutto quanto succede nel perimetro comunale possa ritenersi responsabile in sé il sindaco, quando le norme degli ultimi trent’anni sono chiare nel distinguere in modo netto gli atti di indirizzo politico ed amministrativo da quelli di gestione e noi sindache e noi sindaci rispondiamo dei primi, ricordiamolo: degli atti di indirizzo. Non chiediamo impunità o immunità, ma serve estendere le tutele giuridiche dei sindaci, ricordo che anche le assicurazioni ce le paghiamo di tasca nostra, perché altrimenti è danno erariale”.

Le storie/2 – Il sindaco di Matera e la manutenzione stradale

Raffaello de Ruggeri, sindaco di Matera, è stato accusato di omicidio colposo per la mancata manutenzione di un tratto stradale della città il cui dissesto ha causato un incidente mortale nel novembre del 2018. E’ stato prosciolto dall’accusa “perché il fatto non sussiste” nel maggio di quest’anno.

Le storie/3 – Il sindaco di Parma la truffa

Il 7 maggio il sindaco di Parma Federico Pizzarotti è stato indagato per truffa ai danni dello Stato e falso ideologico. La notizia era stata resa nota dallo stesso primo cittadino attraverso Facebook: “Vengo accusato di aver truffato lo Stato perché per le rappresentazioni delle opere liriche ‘I Masnadieri’ e ‘Rigoletto’ al Teatro di Busseto dovevano essere, cito testualmente, ‘impiegati 45 professori d’orchestra, circostanza che per l’accusa non è corrispondente al vero. Ecco questo è quello che farebbe di un sindaco un falsario e truffatore”.





