I super banchieri brindano nell’anno nero della pandemia: bonus e maxi stipendi con l’aiuto di Stati e banche centrali

MILANO – Ma i banchieri, nell’anno nero della pandemia, piangono? Forse quando corrono controvento, all’alba. O forse quando accettano la ventesima riunione della giornata su Zoom. Non sembrano però piangere, i banchieri, quando il 27 del mese vanno all’incasso. Anche perché le banche paiono scoppiare di salute, e tanti appelli di politici, vigilanti, investitori lasciano il tempo che trovano se un po’ di “sangue” non macchia i conti degli istituti. E finora le banche di sangue ne hanno versato poco: l’inondazione monetaria decisa ai due lati dell’Atlantico, la flessibilità contabile e gli aiuti statali concessi ovunque (in forma di moratorie sui crediti, divieti di licenziamento, prestiti a garanzia pubblica) fanno degli istituti uno dei grandi volani di liquidità nella crisi, e ne agevolano l’operatività e la realizzazione di utili. E con gli utili si gonfiano anche gli stipendi dei capi, che sui risultati basano almeno due terzi dei loro milionari stipendi. Vale negli Usa, e in misura minora in Europa e nella piccola Italia.

La paga di Orcel all’Unicredit, passata per un soffio

Il caso di Andrea Orcel, che proprio oggi l’assemblea di Unicredit ha scelto come nuovo amministratore delegato, è emblematico. L’ex banchiere d’affari di Merrill Lynch e Goldman Sachs è da un ventennio tra i manager meglio pagati al mondo, in virtù del suo ruolo di regista delle grandi fusioni tra istituti europei, per cui i parlamentari britannici gli diedero il soprannome di “Ronaldo dei banchieri”. All’Unicredit riceverà 7,5 milioni l’anno per il nuovo incarico, 6,6 milioni più del predecessore Jean Pierre Mustier (ma l’anno scorso ha devoluto in beneficenza il un paio di milioni di compensi variabili), di cui 5 milioni slegati, il primo anno, da qualsiasi variabile: un premio all’entrata. Un trattamento che il cda e gli azionisti storici gli hanno riservato per “un nuovo posizionamento competitivo” che rilanci la banca, depressa anche a Piazza Affari: diversi investitori dei fondi hanno sposato questa linea, spingendo fino al 54% i voti a favore delle nuove raddoppiate politiche di remunerazione. Ma il 42,6% ha votato contro, dando un cartellino giallo a Orcel e al cda di Unicredit: solo se il rilancio sarà effettivo saranno disposti a soprassedere.

I banchieri europei più pagati nel 2020

Già con le sole premesse, Orcel diventa il banchiere più pagato in Italia e tra i primi in Europa: negli ultimi due anni solo lo svizzero Sergio Ermotti di Ubs (poi sostituito da Ralph Hamers, 3,43 milioni) lo sovrasta: 12 milioni di euro nel 2020, tra 2,2 milioni di fisso e il variabile. Mentre gli va vicino José Alvarez, rimasto alla guida di Banco Santander che nel 2020 lo ha pagato 6 milioni (erano 8,2 nel 2019). Proprio Orcel due anni fa s’era accordato per andare al Santander come ad, per 10 milioni l’anno, ma l’intesa saltò per disaccordi sui compensi. Lo insidia anche il banchiere tedesco Christian Sewing, che malgrado i grandi problemi che la sua Deutsche Bank attraversa ha preso 6 milioni nel 2019 e 7,4 milioni l’anno scorso. Anche Ana Botin, la presidente-azionista del Santander, sta bene con 6,9 milioni. Tra i banchieri italiani più pagati c’è Carlo Messina, ad di Intesa Sanpaolo che nel 2019 milioni ne ebbe 6,2 (ma uno donato alla lotta contro il Covid-19 in Italia), e nel 2020 ha limitato i compensi variabili, per un totale di 3,7 milioni. Nella parte alta della classifica stanno i banchieri britannici: Bill Winters di Standard Chartered, Jes Staley (Barclays), Noel Quinn (Hsbc), Antonio Horta-Osorio (Lloyds Banking Group) sono nell’intorno dei 4 milioni.

Negli Usa, una galassia a parte

Negli Stati Uniti si gioca un campionato a parte, dove anche il manto erboso è d’oro. Il livello superiore dei tassi di interesse, la predominanza del mercato finanziario su quello del credito e l’effervescenza che Wall Street sta vivendo negli ultimi nove mesi, in tutte le sue forme, ha fatto lievitare i profitti da trading e le commissioni di investimento di tutti gli istituti a stelle e strisce, con utili complessivi letteralmente decuplicati. E tra i primi a beneficiarne ci sono, ovviamente, i loro manager: l’ad di Morgan Stanley James Gorman ha visto migliorare del 22% il compenso 2020, pari a 33 milioni di dollari, due in più del collega e veterano di Jp Morgan James Dimon che ha difeso il suo stipendio 2019. Bank of America ha ridotto del 7,5% il compenso 2020 all’ad Brian Moynihan, ma sono pur sempre 24,5 milioni. E anche Citigroup ha tagliato di un quinto la paga all’ad uscente, Mike Corbat: comunque 19 milioni nel 2020.

Il consulente Georgeson: cosa vogliono gli investitori

Il consulente Usa Georgeson ha riscontrato quattro criteri che orientano la sensibilità degli investitori. Il primo è il quantum retributivo, che deve tener conto della crisi attuale e dei sacrifici patiti da lavoratori e cittadini. Il secondo sono le metriche Esg (acronimo britannico per ambiente, sociale, governance), ormai dilaganti e da introdurre nei piani di incentivo di lungo termine. Il terzo aspetto è la massima trasparenza su obiettivi, procedure e tempistiche dei compensi. Il quarto è il vincolo a evitare ogni forma di remunerazione discrezionale, scollegata alle performance: anche perché rivedere gli obiettivi a cui si legano i compensi dopo un anno di grave frenata avrebbe come facile effetto di spingere i bonus futuri. In uno studio sul voto degli azionisti nelle assemblee 2019 e 2020 di 27 multinazionali, Georgeson ha riscontrato 11 casi (il 40,74%) di bocciatura alle politiche di remunerazione, più o meno lo stesso numero di casi (10 su 27) in cui i consulenti globali dei fondi avevano raccomandato il voto contrario sugli stipendi dei vertici.





