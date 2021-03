I vaccini da produrre in Italia e il mistero Bio-On

Pubblicità

Pubblicità

Il 26 giugno 2019 a Torino ci fu un evento in cui le quattro migliori startup italiane venivano presentate al mercato. Il padrone di casa era una banca, una grande banca, e le startup erano in effetti notevoli, già unicorni, con una valutazione attorno al miliardo di euro. Sul palco c’erano i rispettivi fondatori, trattati come delle star: al termine solo loro quattro furono ammessi ad un pranzo ristretto col banchiere padrone di casa; a tavola alcuni pesi massimi della nostra scena industriale.

Quella è stata l’ultima volta che ho visto in pubblico Marco Astorri, il fondatore e amministratore delegato di Bio-On: era un gioiello, Bio-On, o almeno così credevano tutti quel giorno a Torino; solo tre settimane dopo un fondo di investimento americano pubblicò un pesante atto di accusa sostenendo che la società era solo un castello di carta e che dietro le dichiarazioni di brevetti e contratti non c’era nulla; il titolo azionario andò a picco, la società in qualche settimana fallì e Marco Astorri con alcuni suoi sodali finì agli arresti domiciliari. Fine della favola. Poi il silenzio.

Qualche giorno fa però Bio-On è tornata a fare notizia: cercando disperatamente dei grandi fermentatori dove fabbricare i vaccini anti covid di cui abbiamo bisogno, qualcuno al governo si è ricordato che nella sede di Bio-On vicino a Bologna ce ne sono due (qui in un video abbastanza impressionante), sono fra i più grandi d’Europa; pare che persino un emissario della fondazione di Bill e Melinda Gates sia venuto a visionarli. Allora non c’erano solo “carte”. Anche perchè qualche giorno fa i beni della società sono stati messi all’asta e la base di partenza per le offerte è stata fissata in 95 milioni di euro: i brevetti qualcosa valgono insomma. Questo non toglie che Astorri e i suoi possano avere gonfiato la realtà, possano avere dato comunicazioni fuorvianti al mercato truffando piccoli investitori. Ma non lo sappiamo, ancora non lo sappiamo, non perché il processo a loro carico non è finito, ma perché non è iniziato. Anzi per la verità il processo non si sa ancora se si farà, perché le indagini non sono concluse: ogni volta che i termini stavano per scadere la procura ha chiesto una proroga, con l’ultima si arriva a giugno poi chissà. Viene da pensare che tutte queste prove a carico degli indagati non sia ancora state trovate. Vedremo. Ma nel frattempo Bio-On sarà stata venduta a prezzo di saldo al migliore offerente.

E se poi venisse fuori che non era un castello di carta? E se emergesse che quella società era davvero un gioiello? Se venisse fuori che il metodo che avevano escogitato per produrre una plastica pulita, a partire da scarti agricoli e batteri, e quindi da un brevetto che ha un secolo di storia, se venisse fuori che quel metodo era concreto, funzionava, poteva cambiare il mondo, poteva mandare in crisi le aziende petrolifere, poteva far sì che persino la plastica nei bolidi di Formula 1 più famosi e ammirati divenisse ecologica, come dissero ad Astorri in quel pranzo di fine giugno del 2019; insomma se venisse fuori che era tutto vero, che si fa?

Intanto facciamo pure i vaccini con i fermentatori di Bio-On se si può, se questo può farci uscire prima dalla pandemia, ma poi chiediamoci se non esista anche un vaccino o un rimedio per rendere più veloce la nostra giustizia, per evitare che ogni volta un sogno venga demolito prima di scoprire che era realtà. Altrimenti è inutile che continuiamo a parlare di futuro e di innovazione.





Go to Source

Tweet Share Pinterest