Ibarra lascia Sky per andare a guidare Engineering

MILANO – Maximo Ibarra ha rassegnato le sue dimissioni da Sky Italia e starebbe per firmare il contratto per diventare ad e azionista di Engineering. Il manager era stato selezionato dai fondi azionisti a inizio gennaio, ma prima di decidersi a cambiare casacca aveva voluto portare a termine il lavoro iniziato in Sky. Chiusa la partita di diritti tv del calcio di seria A (aggiudicati a Dazn) e quella della riorganizzazione del gruppo, che ha portato a un accordo sindacale per uscite volontarie su un quarto dell’organico, Ibarra ha deciso di cambiare casacca.

Peraltro, a quando si apprende da fonti ben informate l’amministratore delegato di Engeeniering, che ha reso grande la società di information technology, avrebbe già avviato un nuovo percorso professionale. In attesa del passaggio di consegne l’attuale ad di Engineering, Paolo Pandozzy, sarebbe entrato nel cda di Angelo Holding, società che controlla Mermec spa, società di infrastrutture ferroviarie che fa capo all’imprenditore pugliese Vito Pertosa.

Ibarra insieme ai fondi Bain capital e NB Renaissance Partners, del gruppo Neuberger Berman, ha importanti progetti per il rilancio del gruppo e conta di far diventare Engineering uno dei partner chiave per aiutare le aziende italiane nella migrazione verso il digitale.