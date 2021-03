Ibrahimovic e Mihajlovic sul palco di Sanremo 2021: la testata, la malattia e l’amicizia

È iniziato tutto con una testata nel 2005: Sinisa era nell’Inter, Ibra nella Juve. Poi l’amicizia nella stagione giocata insieme all’Inter nella stagione successiva. Mihajlovic e Ibrahimovic si ritrovano insieme nella terza serata del Festival di Sanremo e raccontano le rivalità, le invidie reciproche e la battaglia dell’allenatore del Bologna contro la leucemia. “È stata una malattia perfida, improvvisa, pensavo non potesse mai succedermi una cosa del genere” racconta Mihajlovich. “Ti cambia la vita, ti cade il mondo addosso. Poi mi sono ripreso e ho cominciato a pensare positivo e dal primo momento, quando sono entrato in ospedale, ero convinto che avrei vinto questa malattia e ho avuto ragione”. “Quando l’ho saputo non avevo la forza di chiamarlo” racconta Ibrahimovic “e non riuscivo a parlare, era lui che dava forza a me dicendo: è un piccolo momento che passa, ma tutto andrà bene”.

Sanremo 2021, Ibrahimovic racconta della malattia di Mihalovic: la richiesta di Sinisa è sorprendente

I due campioni hanno poi ricordato quando Mihajlovic è diventato l’allenatore di Ibra all’Inter. “Come allenatore era top, aveva un buon feeling con tutti” ricorda l’attaccante milanista. “Era sempre il primo all’allenamento, era più allenato di noi che giocavamo”. E quando Amadeus gli chiede cosa invidi del calcio di Mihajlovic, Ibra risponde subito: “Tutti sanno che lui tira le punizioni come altri tirano i rigori”. Ribatte l’allenatore del Bologna: “Marcare Zlatan? Impossibile”.

(agf)

Poi l’atmosfera si alleggerisce ed entra sul palco Fiorello: i quattro cantano Io vagabondo dei Nomadi, e il mattatore dà subito il nome all’inedito quartetto: gli Abbadeus, citazione del gruppo svedese degli Abba in onore delle origini svedesi di Ibrahimovic.