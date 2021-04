Ieri record di vaccini somministrati in Italia: quasi 350mila

Ieri sono state somministrate in Italia 347.279 dosi di vaccino, secondo il Commissariato all’emergenza. Si tratta del nuovo record per un singolo giorno. In Italia oltre 10 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di un vaccino. Di questi, più di 4,2 milioni con il richiamo.

Secondo il report settimanale del governo, nell’ultima settimana sono state oltre 10,1 milioni le prime dosi somministrate, una media di 291mila al giorno. Le dosi inoculate sono l’83,8% di quelle consegnate (14,3 su 17,1 milioni). Gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono il 76,09% e quelli con il richiano poco meno della metà (il 45,19%). Immunizzati anche tre quarti degli operatori sanitari e degli ospiti delle Rsa.

Fra i 70-79enni, il 30,14% ha ricevuto la prima dose, solo il 3,4% anche il richiamo. Ben 4,2 milioni di persone appartenenti a questa fascia d’età sono ancora in attesa della prima. Nel complesso, ad aver ricevuto almeno una dose è il 16,9% della popolazione italiana. Secondo il sito Our World in Data, il nostro paese al 14 aprile è leggermente dietro a Germania, Francia e Spagna, che avevano già percentuali di vaccinati con almeno una dose superiori al 17%. Giovedì la Germania aveva somministrato 738.501 dosi di vaccini in 24 ore, grazie anche al lavoro dei medici di famiglia.

Il paese più avanti di tutti (oltre a Israele) resta comunque gli Stati Uniti, che hanno appena superato i 200 milioni di somministrazioni. Metà degli adulti americani hanno ricevuto almeno una dose. Un terzo ha effettuato anche il richiamo.