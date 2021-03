Il Bitcoin non si ferma più, sfondata la soglia dei 60 mila dollari

Pubblicità

Il Bitcoin segna un nuovo livello record, sfondando anche il tetto dei 60.000 dollari. La criptovaluta vola fino a 60.320, sulla scia dell’ottimismo dei mercati legato alle vaccinazioni di massa e alla firma del piano di stimoli da 1.900 miliardi di dollari voluto dal presidente Joe Biden. Gli americani dovrebbero ricevere gia’ a partire da questo fine settimana i primi assegni e trasferimenti di 1.400 dollari a persona previsti dal piano Biden. Quei soldi arriveranno anche ai giovani investitori, che nei mesi scorsi li hanno spesso investiti in Bitcoin.

La quotazione del bitcoin è cresciuta di circa il 1000% nell’ultimo anno grazie ai segnali di un crescente interesse istituzionale ma anche di una domanda altamente speculativa. Alcuni analisti sostengono che il bitcoin potrebbe fungere da valuta di riserva un po’ come l’oro e essere uno strumento di copertura contro l’inflazione e un dollaro debole. Altri invece pensano che il fenomeno sia una gigantesca bolla gonfiata dagli stimoli monetari e fiscali che potrebbe presto scoppiare come già fece nel 2017-2018.

L’euforia per il bitcoin è stata alimentata anche dalle mosse di Elon Musk che attraverso la sua controllata Tesla ha acquistato 1,5 miliardi della criptovaluta e abilitando gli acquisti di auto elettriche attraverso il bitcoin. E diverse altre grandi aziende, come per esempio Apple, potrebbero annunciare a breve che investiranno nella criptovaluta e che accetteranno pagamenti attraverso bitcoin. E come in tutte le fasi euforiche dei mercati c’è chi prevede soglie da capogiro che verranno raggiunte nei prossimi mesi.





