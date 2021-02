Il Bitcoin sfonda quota 50mila sotto il faro delle autorità Usa

Pubblicità

MILANO – Il Bitcoin continua la sua corsa senza freni e doppia in scioltezza la boa dei 50mila dollari di quotazione. Il valore della regina delle criptovalute è balzato del 40% negli ultimi quindici giorni mentre da ottobre 2020 il prezzo è addirittura quadruplicato. Dividendo il mondo della finanza in due tra chi pensa che il bello debba ancora venire (“arriveremo senza problemi a 70mila”, ha vaticinato Simon Peters, esperto di monete digitali di eToro) e chi tema sia soltanto un’enorme bolla speculativa (“è come quella dei tulipani ad Amsterdam”, ha detto tranchant il consigliere della Bce Gabriel Makhlouf).

Lo sprint del bitcoin è iniziato lo scorso autunno quando Paypal ha annunciato l’ok all’uso della moneta digitale per acquisti e vendite sul suo circuito di pagamento. Da allora i fan della criptovaluta hanno iniziato uno alla volta a venire allo scoperto. Square e Microstrategy, due realtà quotate, hanno annunciato di aver parcheggiato buona parte della loro liquidità in Bitcoin. Blackrock ha sdoganato l’investimento nel settore di un paio di suoi fondi. A far decollare definitivamente le quotazioni è stata però la decisione della Tesla Elon Musk di comprarne 1,5 miliardi di dollari. Il tam tam di ieri a Wall Street segnalava la discesa in campo di Mastercard e Bank of New York Mellon mentre Microstrategy ha annunciato la decisione di emettere 600 milioni di bond per acquistare altri Bitcoin.

Dove andrà il Bitcoin dopo aver superato quota 50mila? La prima reazione, come spesso accade quando si passano queste soglie tecniche e psicologiche, è stata quella di scatenare un po’ di prese di profitto tanto che nella notte la criptovaluta era tornata sotto quota 49mila. Ma la parola d’ordine resta la volatilità in un mercato che fatica a trovare la bussola. La segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen ha detto di essere “particolarmente preoccupata” dall’ottovolante della moneta digitale. Lloyd Blankfein, ex numero uno di Goldman Sachs ha sollecitato le autorità di controllo a intervenire proprio mentre la sua ex-banca d’affari apriva all’utilizzo del Bitcoin. Jp Morgan lo vede addirittura a quota 146mila. La strada è unga, ma visto i balzi degli ultimi giorni, forse meno del previsto…





