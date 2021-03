Il Bruges sfida i mercati: in Borsa per costruire il nuovo stadio

Pubblicità

Roma. Quotarsi in Borsa: per una società di calcio, di questi tempi, è una impresa ancora più complicata che andare a vincere sul campo di un Bayern Monaco o di un Real Madrid. Ci prova il Club Brugge, una delle grandi del Belgio, seconda a scudetti (16 in tutto) dietro al solo Anderlecht e attualmente in testa alla classifica.

La sfida non è tanto nei confronti della volatilità dei mercati: in Europa le Borse non sono poi lontane dai record storici, ai massimi da inizio anno sulla scia di Wall Street. Più difficile sarà convincere gli investitori a scommettere su una società di calcio in un momento in cui sono sotto pressione per la mancanza del pubblico negli stadi e con i ricavi inevitabilmente in discesa.

Confermando le indiscrezione delle scorse settimane, il Bruges – come è chiamato in francese – sbarcherà a fine mese sulla piattaforma Euronext (di cui da poco fa parte anche la Borsa Italiana), avendo scelto di debuttare sul listino di Bruxelles. Sul mercato arriverà un primo lotto pari al 25 per cento del capitale, che potrà arrivare fino al 40 per cento. Le azioni verranno offerte al mercato in un intervallo di prezzo tra 17.50 e 22.50 euro per azione, cosicché la capitalizzazione complessiva potrebbe arrivare fino a 258 milioni.

Proprio per la difficoltà a valutare correttamente il prezzo in un momento di crisi, solo il 10% delle azioni in vendita sarà offerto ai piccoli risparmiatori, che si presume siano per lo più piccoli azionisti. Tutto il resto andrà a investitori istituzionali, i quali scommetteranno sulla prospettiva dei progetti futuri. E ce ne sono già di concreti: il Bruges si quota perché cerca nuova finanza per la costruzione di un nuovo stadio.

L’attuale può contenere fino a 28.400 posti, mentre il progetto del nuovo impianto parla di almeno 40 mila posti. Il che porterebbe a incassi maggiori, oltre a un aumento di tutte le voci del match-day. Non a caso, questo avviene mentre le leghe professionistiche di Olanda e Belgio parlano di unificare i due campionati di massima divisione, per far salire il livello delle partite e attirare anche il pubblico degli appassionati di altri paesi. Un altro motivo con il quale il Brugge spera di attirare investitori.

Per garantiri il successo dell’operazione il club fiammingo ha chimatao banche di primo piano a seguire il collocamento: Credit Suisse, JPMorgan Chase & Co., Berenberg e Belfius Bank. Grizzly Sports NV, un gruppo di azionisti guidato dal presidente Bart Verhaeghe, venderà parte della sua partecipazione del 95% nel club. La società rimarrà comunque socio di maggioranza del Bruges. «Questo passaggio consente al Club Brugge di rimanere in prima linea nei confronti delle principali evoluzioni previste nel settore calcistico», ha affermato Verhaeghe in una nota.

Il club ha generato profitti per 24 milioni di euro nella stagione 2019/2020, con un fatturato pari a 120 milioni euro. Con questa operazione, il Club Brugge si unirà ad altri club europei quotati in Borsa, inclusi l’Ajax, il Borussia Dortmund, la Juventus e il Manchester United. Le ultime tre hanno capitalizzazioni ben distanti dagli obiettivo del Brugge: i Red Devil valgono oltre 4 miliardi di euro, mentre il Borussia oltre 600 milioni e la Juventus è scesa sotto il miliardo. La quotazione del Brugge sarà – guarda caso – più vicino all’Aajx, che capitalizza attorno ai 300 milioni.





