Il buon esempio di Glasgow: 18 milioni di alberi in dieci anni

LONDRA. Siccome è la città ospitante del più importante vertice sul clima probabilmente della storia, bisogna pur dare l’esempio. Così Glasgow ha deciso: la città scozzese pianterà 18 milioni di alberi nel prossimo decennio, ossia dieci per ogni abitante di tutta la sua area metropolitana, di certo non la più verde e rigogliosa della (bellissima) nazione. Il progetto si chiama Clyde Climate Forest e l’obiettivo, come riporta il Guardian, è quello di ricoprire di arbusti il 20% delle zone urbane della città e far sì che un altro quinto, della aree rurali intorno, sia occupato da foreste o dalla vegetazione originale.

L’allarme Riscaldamento globale, difficile rispettare la soglia di 1,5°. “Potremmo superarla entro il 2025” di Sandro Iannaccone 27 Maggio 2021

L’obiettivo del cruciale vertice sul clima Cop26, che si terrà nella città scozzese il prossimo novembre e che è organizzato da Regno Unito e dall’Italia, sarà quello di ridurre al massimo le emissioni a breve termine ed annullarle nei prossimi due-tre decenni, visto che si sta andando oltre addirittura il limite dell’aumento di 1,5°C stabilito dal summit di Parigi nel 2016. Glasgow stessa è un posto decisamente esposto al cambiamento climatico: uno dei più umidi e battuti dalle piogge in Regno Unito, a causa del climate change potrebbe subire nei prossimi anni precipitazioni sempre più copiose e violente, che potrebbero provocare gravi danni alle infrastrutture, al territorio e all’ecosistema.

Greta Thunberg: “Stiamo uccidendo la Terra. Le pandemie sono conseguenze dei nostri sbagli”

Anche per questo, e non solo per depurare l’aria intorno, Glasgow ha deciso questo passo molto importante per il suo benessere ambientale, che, oltre a essere molto simbolico, potrebbe rivelarsi estremamente utile anche in estate, proprio per fornire ombra e dunque temperature più basse e salvare così molti anziani e persone fragili esposte alla calura, soprattutto nei luoghi chiusi. La Scozia, come ricorda il quotidiano britannico, fino al 2018 ha mancato gli obiettivi nazionali imposti da Londra proprio sulla quantità e la capillarità di alberi in città e fuori.