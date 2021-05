Il calamaro gigante va a caccia di meduse: l’eccezionale avvistamento

Pubblicità

I calamari giganti riescono a sopravvivere in acque profonde grazie alle loro abilità di caccia: non aspettano in agguato le prede, ma le inseguono. In un video, pubblicato dalla rivista ‘Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers’, i ricercatori mostrano un calamaro gigante che insegue una medusa ‘elettronica’, un’esca artificiale che si chiama E-Jelly. “Entra subito, allarga i tentacoli e li avvolge attorno all’E-Jelly”, riferisce Nathan Robinson della Fondazione oceanografica di Valencia, in Spagna. Sembra che i calamari giganti (Architeuthis dux) ‘pattuglino’ le acque in cerca di prede, nel profondo della cosiddetta zona crepuscolare. Sono anche notoriamente sfuggenti e l’E-Jelly è un elaborato dispositivo progettato specificamente per fare video. Questi calamari sono molto sensibili alle luci che gli esseri umani usano tipicamente quando scendono in acque profonde.

L’E-Jelly è dotato di luci colorate che imitano quelle delle meduse bioluminescenti che il calamaro può vedere. Le immagini sono state riprese a una profondità compresa tra 557 e 950 metri nel Golfo del Messico e a Exuma Sound, vicino alle Bahamas. Il calamaro gigante può essere lungo fino a 14 metri, anche se questo l’esemplare del video è lungo solo circa 6 metri. Il video sfata l’ipotesi secondo la quale i calamari giganti tendano a sopravvivere ‘passivamente’: in realtà, sono cacciatori attivi e impegnati.





