Il caso della gatta Grisù sbarca in Parlamento: la grillina Torto presenta una interrogazione parlamentare

Il caso della gatta Grisù, una micia di 14 anni scambiata per randagia e cacciata per errore da un treno a Pescara mentre i proprietari dormivano, sbarca in Parlamento con una interrogazione a firma della deputata M5S Daniela Torto.

Tutti in cerca di Grisù: la gatta in viaggio sul Lecce-Torino è fuggita dal trasportino e il controllore l’ha fatta scendere a Pescara di Biagio Valerio 23 Marzo 2021

“Ad allontanare il gatto dal mezzo è stato proprio il capotreno. Mi auguro che presto Grisù ritorni dalla sua famiglia, ma allo stesso tempo ritengo che l’accaduto metta in evidenza ciò che doveva essere fatto e non è stato fatto”, spiega la parlamentare abruzzese in un video postato sulla sua pagina Facebook, annunciando la presentazione di una interrogazione “per fare luce” sulla scomparsa del felino.

Per Torto “serve una rivoluzione culturale anche nel mondo animale. Un mondo – prosegue – troppo spesso aggredito e mai ritenuto alla pari del mondo dell’essere umano”. Non tutti gli utenti però apprezzano l’iniziativa e sotto il post della deputata grillina fioccano commenti ironici. “Onorevole oggi capisco quando è dura la vita da parlamentare”, scrive un utente, mentre un altro sentenzia caustico: “Poteva essere di qualsiasi partito ed invece…”.