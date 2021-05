Il codice Rocco

Pubblicità

10

Premonizioni

“Se un po’ lo conosco Spalletti con De Laurentiis a Napoli dura tre minuti”. Antonio Cassano alla Bobo TV.

9

Allegria

“Ho perso tre finali di Champions League, tre finali di Intercontinentale, due finali di Coppa Italia, tre di Supercoppa italiana, con l’Italia una finale dei Mondiali, una finale degli Europei, e una semifinale ai Mondiali in casa nel ’90. Sono il calciatore più perdente della storia”. Paolo Maldini nel libro “Paolo Maldini, 1041” scritto con Diego Guido.

8

Outfit di primavera

“Dopo un allenamento con i giocatori andammo a comperarci dei vestiti. Loro presero dei jeans, io ‘sto cappotto… Lo misi una volta, vincemmo e mi obbligarono a portarlo fino a giugno”. Renzo Ulivieri ad Angela Scaramuzza di Tuttosport.

7

Codice Rocco

“Io c’ho intenzione di fare mattoni, il mattonaro no? Io vi dò soldi per comprare la Fiorentina, poi dovete mettere insieme tutti i mattoni che c’avete, casa alla Maremma, in Versilia, al Chianti….” Rocco Commisso nella Fiorentina ha messo più di 300 di milioni. E un po’ gli rode.

6

Er Più

“Sono della Roma solo che non la seguo più molto, l’ultima volta è stata quando lavoravo in Ferrari e vicino a me c’era Lapo Elkann, che è tifosissimo della Juventus e mi rompeva le palle, e così a me s’è ritirata fuori la cosa romanista. È stato l’anno che abbiamo vinto, lui se l’è presa in saccoccia”. Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma, in collegamento con Damiano Er Faina (Radio Radio)

5

Sua Maestà

“Ho molto apprezzato l’arrivo delle pizze, alle feste per il titolo in Inghilterra c’è solo alcol e non ero più presente a me stesso”. Così Pep Guardiola dopo i trionfi di Barcellona e Monaco, per il terzo titolo in Premier League a Manchester. La pizza ha conquistato il mondo.

4

Esplosivo

“Eriksen è un artista, un maestro. Brozovic non ha testa, s’incazza sempre in campo, se lui sbaglia è colpa tua”. Romelu Lukaku a DAZN, descrive i compagni con cui ha vinto lo scudetto. Brozovic ha una bomba a mano tatuata sul collo, dopo un gol simula di disinnescarla e lanciarla.

3

Questione Meridionale

“Si chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri…. se sia a conoscenza di quanto riportato dal sito locale “bergamosportnews” sui rapporti tra il fratello di Mazzoleni e Cellino, proprietario del Cagliari fino a qualche tempo fa, che acquistò, tramite Mario Mazzoleni, fratello del “varista”, una scultura oggi posizionata nel giardino antistante la sede del Cagliari…”. Interrogazione della Senatrice Sandra Lonardo, moglie del sindaco di Benevento Clemente Mastella, dopo le accuse del presidente del Benvento Oreste Vigorito al “varista” Paolo Mazzoleni “mandato per ammazzare le squadre del Sud”. Ora mancano solo Garibaldi e Fra Diavolo.

2

Rivelazioni

“Quando una vince le altre perdono”. Un solenne Andrea Pirlo, allenatore della Juventus.

1

Pantheon

“Faccio il calcio di Klopp, Simeone e Guardiola” Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana promossa in A intervistato dalla Gazzetta dello Sport, s’è allargato subito.





