Il coming out di Carl Nassib: “Sono gay, finalmente mi sento a mio agio”

“Vorrei rubarvi solo un momento per dire che sono gay. Ho desiderato farlo da un po’, ma adesso mi sento abbastanza a mio agio da togliermi questo peso dal petto”. Con queste parole Carl Nassib dei Las Vegas Raiders è diventato il primo giocatore della National Football Association a fare coming out. Nassib ha annunciato di essere gay e di “averlo voluto dichiarare già da tempo. Ora mi sento a mio agio a farlo”. Il 28enne è alla sua sesta stagione nella Nfl e alla seconda nei Raiders. “Mi auguro che un un giorno video come questi e tutto il processo del coming out non siano più necessari”, ha aggiunto. Oltre a dare l’annuncio della sua omosessualità, Nassib ha anche dichiarato di aver donato 100 mila dollari a The Travor Project, associazione a sostegno dei giovani della comunità Lgbtq.





