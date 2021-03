Il Covid blocca i “migranti a 5 stelle”, a rischio la raccolta di frutta in Australia

Pubblicità

Pubblicità

MILANO – L’Australia – orfana dei giovani “migranti a 5 stelle” che da decenni garantiscono la manodopera nei campi – deve correre ai ripari in zona Cesarini per salvare il raccolto 2021 di frutta e verdura. La situazione, purtroppo per Canberra, è già in parte sfuggita di mano. L’80% del lavoro stagionale in agricoltura è stato garantito fino al 2020 dai ragazzi stranieri in arrivo dalle nazioni più ricche (soprattutto americani ed europei, molti italiani). L’anno scorso, in questa stagione, erano ben 200mila. E molti di loro erano impegnati in Victoria o nel nord-est del paese per raccogliere mele, mirtilli e aranci con stipendi vicini ai mille euro a settimana e con la promessa di un raddoppio da uno a due anni del loro visto di “Vacanze lavorative”. Oggi quelle braccia non ci sono quasi più. I “saccopelisti” stranieri – come li chiamano in Australia – presenti nel paese sono solo 45mila. Le fattorie non trovano nessuno disposto a lavorare nei campi. E l’industria dell’ortofrutta rischia di andare in tilt. Le angurie nel Western Australia sono state lasciate marcire nei campi. La prima parte della stagione delle fragole in Queensland è persa. E il governo sta cercando (per ora senza troppo successo) soluzioni creative per provare a salvare il salvabile.

La crisi di questi giorni non è un fulmine a ciel sereno. Le associazioni dei coltivatori locali chiedono da anni alla politica di trovare una soluzione stabile al problema dei lavori stagionali, stabilendo quote di migranti “regolari” da assumere con largo anticipo per garantire la manodopera necessaria. Pescando tra le decine di migliaia di richieste in arrivo dai paesi del sud est asiatico e dalle isole del Pacifico dove c’è la fila di persone che vorrebbero andare a lavorare in Australia. Unico problema: le frontiere del paese sono quasi impermeabili ai migranti. Canberra adotta da sempre politica migratorie molto restrittive per il timore di arrivi massicci da Cina e Far east. E ha preferito così arruolare – spesso all’ultimo minuto – i giovani studenti in arrivo dai paesi ricchi per garantire i raccolti di frutta e verdura.

I nodi però ora sono arrivati al pettine tutti assieme. E trovare una soluzione (il fabbisogno minimo è di 26mila persone) non è facile. Diversi singole regioni hanno provato a convincere i ragazzi australiani a sostituire i loro coetanei stranieri. Senza successo: lo stato di Victoria ha offerto un sussidio extra di 4mila dollari australiani (2.600 euro) per incentivare la raccolta di frutta ma hanno risposto solo in 350. Il Queensland ha promesso 1.500 dollari a settimana raccogliendo 80 adesioni, ma quasi tutti i neo-assunti hanno rinunciato al lavoro prima della fine della stagione. Il governo ha valutato persino l’idea di utilizzare nei campi i carcerati. Ma è stato costretto a una rapida retromarcia dalla protesta dei coltivatori. L’ultima soluzione è “importare” lavoratori dalle isole del Pacifico rimaste indenni o quasi dal Covid. C’è un piano per assumerne 1.500, costringendoli a una quarantena in Tasmania prima di portarli “in ufficio” sui campi. Sperando che la lotta alla pandemia (blocchi dei vaccini in arrivo dall’Italia permettendo) consenta di riaffidarsi alle braccia dei migranti di lusso rubate, temporaneamente, all’agricoltura.





Go to Source

Tweet Share Pinterest