Il Covid svuota le casse dei Comuni: ai sindaci mancano almeno 2 miliardi

ROMA. Il Covid ha svuotato le casse dei Comuni. A circa un anno dalla diffusione su larga scala dell’epidemia, e delle conseguenti e necessarie misure di contenimento, i sindaci stanno facendo i conti e scoprono di dover affrontare una situazione drammatica. Di fatto, secondo una studio della società di rating Crif, alle casse dei nostri municipi mancano 2 miliardi, relativamente ai soli bilanci del 2020 ai quali bisognerà aggiungere le nuove perdite che stanno avvenendo nell’anno corrente. Nel mirino c’è la caduta delle entrate: tasse, concessioni edilizie e dividendi delle partecipate che il virus ha notevolmente ridotto.

L’indagine di Crif si riferisce a 13 grandi città italiane: Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Messina e Cagliari. Si tratta di grandi centri che vanno dal Nord al Sud della Penisola e che rappresentano il 25 per cento delle entrate complessive, dunque un campione significativo che dà la dimensione anche di una realtà nazionale ben più ampia.

Lo studio del Crif descrive la dinamica del fenomeno che può essere definito come lo “svuotamento delle casse municipali”. In primo luogo ci sono i mancati incassi delle imposte locali (Imu, Irpef, Tari, imposta di soggiorno) per motivi congiunturali, per il blocco o il rinvio di alcune tasse cui ha provveduto il governo lo scorso anno e anche per fenomeni di inesigibilità.

In seconda battuta c’è il fenomeno della riduzione delle entrate extratributarie: tra queste da segnalare una serie di incassi ridotti a causa della scarsa mobilità e della congiuntura economica avversa come le multe (minor traffico e minori infrazioni), della vendita di beni e servizi e persino dei dividendi di società partecipate anch’esse impigliate nella rete della crisi. Infine c’è da registrare una contrazione degli incassi dovuti ai permessi per costruire correlati naturalmente alla crisi del mercato delle costruzioni e dell’edilizia.

La situazione si fa più delicata se si vanno a vedere, all’interno dei bilanci dei municipi, le caratteristiche delle spese: chi ha spese più rigide (ad esempio per il personale o è indebitato e deve pagare interessi) si sta trovando in una condizione peggiore. E’ il caso di Torino e Reggio Calabria che hanno uno stock di debito finanziario che supera il 200 per cento delle entrate correnti. Meglio, ma non fuori rischio, Napoli, Genova e Milano che superano il 100 per cento.

Che fare? Il governo lo scorso anno ha erogato ai Comuni circa 4 miliardi con i vari decreti “ristori”, mentre con il decreto sostegni sono stati stanziati ulteriori aiuti. Ma il tema rischia di essere strutturale e i sindaci contano sui fondi del Recovery Plan per avere una boccata d’ossigeno almeno per quanto riguarda le spese in conto capitale, cioè gli investimenti. Chiedono cioè di poter ampliare le loro spese sui settori dove hanno dimostrato di saper intervenire: trasporti, istruzione ed edilizia abitativa.

La classifica dei Comuni più colpiti dalla crisi conferisce il triste primato a Venezia con un mancato incasso procapite di 459 euro, seguita da Milano con 417 euro, da Firenze con 371 euro, da Bologna con 248 euro e da Roma con 207 euro. In coda Reggio Calabria che perde 100 euro procapite. E’ facile cogliere, come sottolinea Crif rating, che sono state molto colpite le città d’arte a vocazione turistica come Venezia e Firenze, ma anche comuni importanti come Milano con sviluppo edilizio e partecipate importanti.





