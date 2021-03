Il crac di Greensill manda in crisi il sistema finanziario tedesco: così tornano gli spettri dei “lupi” di Wall Street

Pubblicità

Pubblicità

BERLINO – L’altro lato della medaglia della trita retorica retorica tedesca dei risparmiatori “traditi” ed “espropriati” dai tassi bassi della Bce è che sono una facile preda degli investitori più spregiudicati. C’è una consolidata tendenza, in Germania, a fidarsi dei pifferai magici che promettono rendimenti succulenti. Gli americani, non senza un certo disprezzo, li chiamano “stupid german money”, “stupidi soldi tedeschi”. Memori della tendenza delle banche tedesche, prima dello scoppiare della grande crisi finanziaria del 2007, a raccogliere soldi dai risparmiatori per buttarsi sui redditizi ma spericolati affari legati ai mutui “spazzatura”.

Ora il sistema finanziario tedesco è finito di nuovo nella bufera per lo scandalo Greensill, una banca australiana con sede a Londra e specializzata nel finanziamento delle supply chain, nel cosiddetto “reverse factoring”. E la vicenda sta disegnando cerchi talmente ampi da indurre la Vigilanza Bce, secondo il Financial Times, ad accendere un faro sull’esposizione delle banche europee verso l’istituto di credito australiano, finito sull’orlo del crac.

In sostanza, Greensill si incarica di pagare i fornitori al posto delle aziende, garantendo, dettaglio vitale per quelli piccoli, incassi più veloci che se aspettassero i tempi di pagamento usuali. In seguito, l’istituto australiano si fa rimborsare dalle aziende committenti. Inoltre concede prestiti ad aziende che copre con i loro crediti ad altre imprese. Infine, ed è una delle principali chiavi del suo successo e dei suoi guadagni esponenziali in questi ultimi anni, impacchetta questi crediti in complessi strumenti finanziari che butta sul mercato. Una prassi che ricorda, appunto, il lato oscuro della grande crisi del 2007.

Mentre in Germania, dove i regolatori e il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, si stanno ancora leccando le ferite per l’incredibile vicenda Wirecard, il caso Greensill sta nuovamente gettando una luce tetra sulla vigilanza e sul sistema bancario, nel Regno Unito ha anche piccanti riflessi politici. Lex Greensill, fondatore della omonima banca, australiano cresciuto in una fattoria di Bundaberg, nel Queensland, si è accreditato talmente nell’establishment britannico da venire nominato Comandante dell’ordine britannico dal Principe Carlo e da ingaggiare l’ex premier David Cameron come consulente.

La banca si è sempre vantata di “rendere la finanza più equa” e di “democratizzare il capitale”. In realtà non si comportava diversamente dai “lupi di Wall Street” che fecero collassare la finanza globale alla fine degli anni Duemila. E quando i primi guai grossi sono emersi nei bilanci di Greensill sono state svizzere Credit Suisse e GAM ad accelerare il default, congelando in tutto cinque fondi legati all’istituto. Gli australiani stanno trattando con il fondo Apollo per liberarsi degli asset operativi.

In Germania, Greensill si è persino comprata nel 2014 una banca a Brema, l’ex Nordfinanz. E ha cominciato a raccogliere soldi dai risparmiatori e dagli investitori, promettendo buoni rendimenti e ricordando che, grazie al fondo tedesco sui depositi, le loro scommesse avrebbero comunque goduto di un generoso paracadute. La banca era sembrata a molti tedeschi un’oasi felice dove incassare qualche centesimo in più in un’era di tassi azzerati. Anche siti popolari come Weltsparen e Zinspilot li indirizzavano spesso al ramo anseatico della banca australiana.

L’istituto bremese, in realtà, era la mucca da mungere: i soldi tedeschi servivano a coprire le attività inglesi e australiane. Molti di questi finanziamenti sono andati all’indiano Gupta. E uno dei guai di Greensill è che ha elargito soldi anche senza commesse, tradendo la sua missione principale. Insomma, pagava anche i fornitori quando non c’erano ordini.

La Bafin, che indaga dal 2019 sulla bremese Greensill, è intervenuta con mostruoso ritardo sulle inconguenze nei bilanci, bloccandola solo ora “per eccesso di debito” e denunciandola perché non sarebbe in grado “di esibire le prove di commesse” che avrebbe acquistato da altri.

In Germania, ora che tre miliardi di euro sembrano essere stati inghiottiti dal buco nero dell’insolvenza di Greensill, due dovranno essere ricavati dal fondo per i depositi per rimborsare circa 15mila risparmiatori privati e numerosi investitori. Mentre i circa 50 Comuni che si sono fatti stregare dalle sirene australiane ne usciranno con un considerevole buco nei bilanci: per loro non è previsto nessun rimborso dal fondo di garanzia delle banche tedesche.

La prossima volta che in Europa si discuterà del Fondo europeo dei depositi, il famoso terzo pilastro dell’Unione bancaria sul quale la Germania è stata sempre il principale freno, è auspicabile che i tedeschi lo facciano con un pizzico meno di arroganza.

Peraltro è uno scandalo che non potrà non avere riflessi sulla campagna elettorale: il ministro delle Finanze Olaf Scholz, già scosso dal caso Wirecard, è nuovamente travolto da un caso che mette in luce le inadempienze dei regolatori ma anche le debolezze del sistema bancario. Non a caso la Bafin e l’Associazione delle banche tedesche starebbero litigando furiosamente dietro le quinte, secondo indiscrezioni, addossandosi reciprocamente le responsabilità per quest’ennesimo fallimento nei controlli interni.





Go to Source

Tweet Share Pinterest