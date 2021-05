Il cucciolo d’orso si avvicina a un giardino sul lago di Scanno

Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/green-and-blue/biodiversita/abruzzo-l-orso-si-avvicina-a-un-giardino-sul-lago-di-scanno/388270/388993?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/green-and-blue/biodiversita/abruzzo-l-orso-si-avvicina-a-un-giardino-sul-lago-di-scanno/388270/388993&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Stanco e affamato, un orso è comparso domenica sulle rive del lago di Scanno, in Abruzzo. Forse attratto da un barbecue, il mammifero – classificato come maschio giovane – ha cercato di entrare in un giardino. Era solo e smarrito, ma tracciato regolarmente, come si può vedere dal collare: gli esperti lo hanno poi riconosciuto come Juan Carrito, figlio di Amarena. Aveva nuotato, è stato allontanato, poi si è ripresentato davanti alla casa. Gli abitanti hanno giustamente evitato di nutrirlo, come purtroppo è capitato qualche volta in passato nella zona. Vano il tentativo della Forestale di allontanare l’orso, che alla fine è tornato con i suoi tempi verso il bosco. A tarda notte è stato anche avvertito il direttore del Parco Nazionale.





Go to Source

Tweet Share Pinterest