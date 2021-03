Il Dalai Lama si vaccina: “Siate coraggiosi, fatelo anche voi”

Pubblicità

“Per prevenire problemi seri, questa iniezione è molto molto utile. Tutti dovrebbero vaccinarsi”. Il Dalai Lama, l’85enne leader tibetano esule da mezzo secolo in India, ha ricevuto oggi la sua prima dose di vaccino in un ospedale della città di Dharmsala, nell’India settentrionale. Il leader spirituale tibetano ha quindi ha esortato le persone a farsi avanti, essere coraggiose e vaccinarsi. Assieme a lui, altre dieci persone che vivono nella sua residenza alle pendici dell’Himalaya sono state immunizzate con il vaccino sviluppato dall’Università di Oxford e dalla casa farmaceutica britannica AstraZeneca, prodotto per molti paesi nei laboratori dell’India’s Serum Institute. I tibetani esuli, come gli stessi indiani, stanno già partecipando alla seconda fase della vaccinazione nel continente che, oltre ai più anziani, vedrà inoculati anche i 45enni con problemi collaterali. Le dosi saranno somministrate gratuitamente nelle strutture governative, mentre gli ospedali privati possono addebitare fino a 250 rupie, poco più di 3 euro a iniezione.L’appello del Dalai lama – dicono i suoi collaboratori – era rivolto agli indecisi e voleva dimostrare che il vaccino prodotto in India funziona anche a 85 anni. Difficile sapere ufficialmente se la scelta è stata anche un messaggio a Pechino. Notoriamente il Sinovac cinese non è raccomandato per gli over-59, e il premier thailandese come quello cambogiano vi hanno dovuto rinunciare.





