Il delitto di Roberta, trovate davanti allo stadio le chiavi della ragazza. Il gip: “Il fidanzato ha ucciso per gelosia”

Termini Imerese — Scrive il gip Angela Lo Piparo: «Il materiale probatorio non si presta a letture alternative che abbiano un barlume di credibilità». E ancora: «Non si può che concordare con l’organo dell’accusa relativamente alla sussistenza di un gravissimo quadro indiziario a carico di Pietro Morreale». Per queste ragioni, il fidanzato di Roberta Siragusa resta in carcere. «Può ritenersi — prosegue il giudice — che Morreale, mosso da una fortissima gelosia e da un sentimento morboso maturato nei confronti di Roberta, l’abbia uccisa dopo aver tentato un approccio sessuale e poi le abbia dato fuoco, abbandonandola nella scarpata».

Un “gravissimo quadro indiziario”, anche se per il gip non c’era il pericolo di fuga dell’indagato, per questa ragione il fermo non è stato convalidato. E da qui prova a ripartire la difesa. Proprio perché il pericolo di fuga era stato uno dei capisaldi dell’atto d’accusa del pubblico ministero Giacomo Barbaro, per rimarcare la “personalità” dell’indagato. Che comunque anche il gip stigmatizza: «Basta uno sguardo al corpo dilaniato di Roberta, nuda nella parte superiore del corpo, con i jeans slacciati ed in parte abbassati, con il volto tumefatto, con il cranio ferito (forse con i capelli rasati) ed in parte bruciato, a tradire uno spessore criminale che va immediatamente contenuto».

In aula, all’udienza per la convalida del fermo, lui scoppia in lacrime, ma non risponde alle domande del giudice. Pietro Morreale ha lo sguardo perso nel vuoto, barcolla, trema. Si avvale della facoltà di non rispondere. «È distrutto per la morte della fidanzata»¸ dice il suo avvocato, Giuseppe Di Cesare, al termine dell’udienza. «È devastato dal dolore». Ma il primo giudice che si occupa di questa terribile storia non crede affatto a Morreale.

Alle sei del pomeriggio, dopo una camera di consiglio durata cinque ore, il gip emette un’ordinanza che rimarca tutte contraddizioni in cui è caduto l’indagato. Mentre la procura diretta da Ambrogio Cartosio sta continuando le indagini: mercoledì, i carabinieri del Ris hanno trovato dei reperti che potrebbero essere determinanti. Un mazzo di chiavi, è di Roberta, non hanno dubbi i genitori. Chi indaga ritiene che la giovane sia stata uccisa proprio lì, nel parcheggio antistante lo stadio di Caccamo. Anche se ancora non è chiaro come sia stata assassinata Roberta.

Lo dirà l’autopsia che si terrà nei prossimi giorni: il gip dovrà valutare se accogliere la richiesta di incidente probatorio avanzato dalla difesa e nominare un perito per l’esame medico legale. Se non dovesse accogliere, sarà comunque la procura a nominare un consulente per l’autopsia. Probabilmente, verrà fatta anche una Tac, per rilevare la presenza di traumi sul povero corpo martoriato di Roberta. I Ris hanno trovato anche una cerniera bruciata allo stadio, forse l’assassino si è voluto liberare della giacca della ragazza. Quando il pm annuncia il deposito dei nuovi reperti, la difesa insorge: «Com’è possibile collegarli a Morreale?». Ora, il giudice ricorda che la giovane indossava una giacca bianca con la scritta Adidas.

I carabinieri continuano a cercare: l’immagine di una telecamera, la traccia di una gomma sull’asfalto, qualunque elemento che possa “illuminare” la scena del delitto. Quel brandello di felpa bruciato apre anche un altro scenario: l’assassino potrebbe aver tentato di sfregiare Roberta col fuoco già allo stadio. E non al belvedere. Tesi rafforzata dalle prime considerazioni fatte dalla Sezione investigazioni scientifiche: «Sul luogo del rinvenimento — hanno scritto — non è stato trovato nulla che possa fare pensare ad un evento incendiario avvenuto in quel posto. Non vi sono foglie, sterpaglie o rami bruciati, né macchie di sangue nelle vicinanze, eccezion fatta per quelle lasciate dal cadavere della vittima dopo la sua rimozione. C’è solo un brandello di tessuto tipo jeans parzialmente bruciato, che è stato rinvenuto lungo la parete del dirupo, in corrispondenza del corpo della vittima». Ovvero, arrivato sul belvedere, l’assassino avrebbe solo scaraventato il corpo martoriato della sua vittima.

Ancora troppi i punti oscuri di questa vicenda. A partire dalle dichiarazioni fatte dai genitori di Morreale: «Sono caduti in contraddizione», scrive il gip.





