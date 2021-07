Il deputato Mollicone (FdI) sfugge ai commessi della Camera. Il video con la corsa è virale

Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/politica/la-corsa-del-deputato-mollicone-fd-and-8217i-che-sfugge-ai-commessi-della-camera-il-video-e-virale/392963/393674?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/politica/la-corsa-del-deputato-mollicone-fd-and-8217i-che-sfugge-ai-commessi-della-camera-il-video-e-virale/392963/393674&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Una protesta con sprint olimpico, quella del deputato Federico Mollicone (Fratelli d’Italia) che ha partecipato all’azione dimostrativa anti-Green Pass dei deputati dell’opposizione. Il parlamentare, fortemente richiamato dal Presidente della Camera Roberto Fico, ha giustifcato così la sua performance: “Mi sono rimasti i riflessi da cestista, così ho scartato i commessi della Camera”. Mollicone, da giovane giocatore di basket a livelli agonistici, prima di rimanere coinvolto in un grave incidente, ha così portato la sua esperienza di cestista a Montecitorio. Il deputanto ha anche aggiunto: “Era un diversivo per permettere al gruppo di bloccare l’emiciclo. Io ho fatto il giro da fuori e sono rientrato dall’altra parte, con un altro cartello”. Il video è diventato virale con commenti ironici ma anche indignati ia per il contenuto della protesta, sia per le modalità irrituale di sfuggire ai richiami all’ordine.





Go to Source

Tweet Share Pinterest