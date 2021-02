Il discorso d’addio di Jia Bi commuove tutti. Anche Cannavacciuolo  

Pubblicità

L’Invention Test di giovedì, in cui gli aspiranti chef di MasterChef Italia hanno dovuto riutilizzare un panettone sotto gli occhi dell’ospite Andrea Tortora, pastry chef con tre stelle Michelin, è stato fatale per Jia Bi. La concorrente di origini cinesi ma barese d’adozione ha dovuto togliere il grembiule ma, prima di abbandonare per sempre la cucina, ha fatto un discorso in cui ha ringraziato tutti, dai giudici ai suoi avversari, provocando in loro una forte commozione. “Sono orgogliosa di essere la prima concorrente cinese di MasterChef Italia, è una bellissima esperienza – ha detto Jia Bi – Ho imparato tante cose qui. Ringrazio i giudici, siete persone gentili e colte: incontrarvi di persona è stato un onore per me, porterò con me il vostro incoraggiamento, i vostri consigli e soprattutto le vostre critiche sia nella cucina che nella vita”. E poi la promessa finale: “Se vorrete visitare la Cina, vorrei essere la vostra guida”. Per tutti, un solo modo per salutare Jia Bi: il suo urlo di incitamento, diventato tormentone di questa stagione, “Ji?yóu!”

Ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NowTV, sempre disponibile on demand





