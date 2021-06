Il discorso della neodiplomata contro la legge anti-abortista: “Non possiamo restare in silenzio”

Pubblicità

Una studentessa texana è andata provocatoriamente “fuori tema” durante la cerimonia del diploma pronunciando invece del discorso approvato dalla direzione della sua Lake Highlands High School di Dallas un atto accorato di accusa contro la legge di recente passata in Texas che restringe drasticamente il diritto all’aborto. Paxton Smith avrebbe dovuto parlare dell’effetto dei media sui giovani ma invece appena salita sul podio ha tirato fuori un altro testo. E il video è diventato ben presto virale sulla rete. “Non posso lasciare questo podio parlando di pace quando è in corso una guerra sul mio corpo, una guerra sui miei diritti – ha detto Smith – una guerra ai diritti delle nostre madri, delle nostre sorelle, una guerra contro i diritti delle nostre figlie. Non possiamo restare in silenzio”

