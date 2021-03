Il documento che ha bloccato l’Inter: “Elevato rischio di circolazioni di varianti virali più contagiose”

Vista la velocità con cui il Covid s’è diffuso nel gruppo squadra dell’Inter, l’Ats milanese segnala “l’elevato rischio di circolazione di varianti virali più contagiose”. L’ex Asl lo scrive nero su bianco nella relazione consegnata al club nerazzurro, precisando che “è in corso nel gruppo squadra un focolaio Covid 19 con una trasmissione virale attiva”. I medici stanno analizzando i quattro tamponi fin qui risultati positivi per capire se possa trattarsi ad esempio della variante inglese del virus, più aggressiva nella diffusione. I positivi accertati sono D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij, Vecino. Questa mattina si conosceranno i risultati dei tamponi molecolari a cui ieri all’ora di pranzo si è sottoposto il gruppo squadra. Il documento dell’Ats impegna in ogni caso giocatori e staff tecnico a isolarsi per “l’intero periodo di incubazione pari a 14 giorni”.

Allenamenti sospesi e niente Inter-Sassuolo

L’Ats ha disposto “l’immediata sospensione degli allenamenti del gruppo squadra con rientro dei componenti al rispettivo domicilio fino al giorno 21/03/2021”. Già ieri pomeriggio i giocatori, pronti a scendere in campo, hanno invece lasciato il centro sportivo della Pinetina. La relazione precisa anche che “gli allenamenti potranno riprendere a partire dal 22/03/2021, previa effettuazione di un tampone molecolare negativo e prosecuzione degli stessi nel rispetto del protocollo di sorveglianza vigente”. L’azienda territoriale per i servizi alla persona di Milano impongono di conseguenza “il divieto di disputare la prossima gara”, vale a dire Inter-Sassuolo, in programma per domani. Sarà recuperata in aprile. Quando non si sa. La prima data utile è mercoledì 7.

Inter, positivi anche De Vrij e Vecino. L’Ats ferma i nerazzurri, rinviata la sfida col Sassuolo di Franco Vanni 18 Marzo 2021

Vietato partire per le nazionali

Il documento dell’Ats impone ai giocatori dell’Inter anche il “divieto, per il periodo di quarantena, di aderire alla convocazione da parte delle rispettive squadre nazionali”. Il divieto vale quindi per 14 giorni a partire da mercoledì, ultimo giorno di contatto fra due positivi (Vecino e De Vrij) e il resto del gruppo. Una previsione questa che gela le speranze di quei commissari tecnici che aspettavano a braccia aperte i migliori talenti nerazzurri. Fra loro Kasper Hjulmand, allenatore della Danimarca: “Eriksen è importante per noi”, ha detto. Ma con ogni probabilità non potrà averlo. Come Mancini con Barella: lo scorso novembre, sempre in emergenza Covid, alla fine il 23 interista raggiunse Coverciano. Allora l’Ats milanese consentì ai giocatori di viaggiare “con mezzi propri” fino alla sede del ritiro. Questa volta le regole sono più strette. Ed è difficile immaginare, con l’Inter in corsa per lo scudetto, che i giocatori vorranno cercare escamotage per lasciare la Pinetina.