Il Draghi che verrà

Il punto non è che il presidente del Consiglio incaricato (ancora) non ha Twitter. Neanche Giuseppe Conte lo aveva, prima, e oggi sfiora il milione di followers. E neanche Mario Monti. No, non poggia su questo la speranza. Se è per questo Mario Draghi non ha neanche Facebook. Su Instagram c’è solo un suo profilo fasullo e scanzonato. Mentre su Tik Tok girano dei meme con le sue frasi celebri: “whatever it takes”, a volte con un bazooka in memoria dei tempi eroici della Banca Centrale Europea; oppure “ai giovani bisogna dare di più”, frase facile estrapolata da uno dei suoi rari discorsi dei mesi scorsi. Cose così. Il punto non è l’assenza dai social: magari una volta insediatosi a palazzo Chigi Mario Draghi li userà, con parsimonia, ma li userà.

Il punto è che se riuscirà davvero a fare il governo che Mattarella spera, si chiuderà, per un po’ almeno, una stagione per molti versi così sgangherata da meritare un posto imperituro nei libri di storia. Parliamo di digitale e di comunicazione ovviamente ma la comunicazione istituzionale è sostanza di un paese, non solo la sua rappresentazione; mentre il digitale è ormai diventata la parola magica infilata in tutti i discorsi per apparire moderni.

E quindi se parte questo governo di “alto profilo”, ci potete scommettere, basta tweet a raffica perché non è mica vero che vince chi posta di più; basta selfie con la mortadella o con la Nutella (gli alimenti sono incolpevoli); basta dirette Facebook che partono con ore di ritardo per alimentare il reality; sipario anche su promesse strampalate come “daremo a tutti mezz’ora di Internet gratis” e “con la blockchain difenderemo il made in Italy” (almeno finché non avremo capito cosa significa); per “l’Italia a portata di clic”, che ci fanno sognare da un decennio, si farà un piano vero, con date, scadenze, responsabili, ma intanto spariranno i click day che puntualmente affondano i siti della pubblica amministrazione; i banchi di scuola perderanno le rotelle e quei soldi verranno investiti per insegnare agli insegnanti come si fa una lezione a distanza. E no, non sarà “tre volte Natale e festa tutto l’anno”, ma qualcosa cambierà. Per continuare a sperare in tanti stanno già aspettando.





