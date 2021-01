Il Festival di Cannes rinviato a luglio

Nuovo rinvio per il Festival del cinema di Cannes causa pandemia. Gli organizzatori annunciano che la rassegna è stata rinviata da maggio al mese di luglio. “Come annunciato lo scorso autunno – si legge in un comunicato – il Festival Internazionale del film di Cannes si concede la possibilità di modificare le sue date in funzione dell’evoluzione della situazione sanitaria mondiale. Quindi, previsto inizialmente dall’11 al 22 maggio 2021, il Festival si svolgerà dal martedì 6 al sabato 17 luglio 2021”.

Contrariamente alle rassegne di Venezia e Berlino, che si sono svolte fra rigide misure per la pandemia, Cannes ha annullato l’edizione 2020. Lo scorso anno infatti il festival diretto dal delegato generale Thierry Frémaux aveva subito una serie di rinvii rispetto alle date tradizionali di maggio, fino a saltare poi del tutto, trasformandosi in una sorta di marchio impresso a una serie di film che erano stati selezionati.

Con lo spostamento a luglio, Cannes sarebbe a ridosso della Mostra di Venezia, che ha già confermato le date dall’1 all’11 settembre e ha annunciato il presidente di giuria, Bong Joon-Ho, regista di Parasite. Del resto il festival francese ha già nella selezione tanti film bloccati nel 2020 e rimasti tali, sia per impegno preso con Cannes e sia per oggettive difficoltà legate all’emergenza sanitaria. Una lista “congelata” capitanata da uno dei titoli su cui c’è maggiore attesa nel mondo cinematografico e che ha rifiutato uscite sulle piattaforme: la nuova opera di Wes Anderson, The French Dispatch, con Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Bill Murray. E poi Tre Piani di Nanni Moretti, dal romanzo omonimo di Eshkol Nevo, che vede nel cast, oltre allo stesso Moretti, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, tra gli altri.