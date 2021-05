Il G7 contro Cina e Russia: “Dallo Xinjang a Navalnyj, azioni inaccettabili. Pechino e Mosca cambino rotta subito”

LONDRA. Il G7 duro contro la Cina e la Russia. Repubblica ha ottenuto una delle bozze finali del documento. I Sette Grandi, dopo l’incontro dei ministri degli Esteri a Londra, vanno all’attacco di Pechino e di Mosca.

Nella bozza si legge: “In linea con gli obblighi internazionali e le leggi nazionali, chiediamo alla Cina di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali. Continuiamo a essere estremamente preoccupati delle violazioni dei diritti umani e degli abusi in Xinjiang e nel Tibet, soprattutto per quanto riguarda nei confronti degli Uighuri musulmani e altri membri di minoranze etniche e l’esistenza su larga scala di una rete di campi di “rieducazione politica” e delle notizie di sistemi di lavoro forzato e sterilizzazioni forzate”. “Chiediamo decisamente accesso a osservatori indipendenti, senza limitazioni di ogni sorta, per investigare la situazione sul campo. Continuiamo a chiedere l’accesso nel Paese per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani”.

Inoltre, continuano i Sette: “Ci rifacciamo al nostro comunicato del 12 marzo scorso e rimaniamo gravemente preoccupati dalle decisioni cinesi che fondamentalmente erodono le basi democratiche e il sistema elettorale di Hong Kong. Chiediamo alla Cina di rispettare i suoi obblighi internazionali. Chiediamo alla Cina di smetterla di attaccare che difendono i diritti umani e le libertà. Siamo preoccupati dalle pratiche che mettono a repentaglio i sistemi liberi e giusti per quanto riguarda il commercio, gli investimenti e lo sviluppo. Chiediamo alla Cina di rispettare i suoi impegni nel settore cyber e limitare le azioni di furto di proprietà intellettuale”.

Per tutto questo, “la Cina deve partecipare costruttivamente al sistema di regole internazionali”, si legge nella bozza del comunicato, “è nell’interesse di tutti, Cina inclusa, agire contro il cambiamento climatico e di promuovere la ripresa economica dal Covid 19 e sostenere la lotta contro queste e le future pandemie. Speriamo di poter presto collaborazione con la Cina per promuovere pace e sicurezza globali”.

Ma i ministri del G7 attaccano anche la Russia: “Siamo molto preoccupati del comportamento irresponsabile e destabilizzante della Russia. Ciò include il dispiegamento di forze militari al confine con l’Ucraina e nella Crimea annessa illegalmente. Siamo profondamente preoccupati delle attività maligne atte a danneggiar i sistemi democratici degli altri Paesi. Notiamo con disappunto il deterioramento dei rapporti di Mosca con i Paesi occidentali”.

Infine, scrivono i ministri del G7, “ci rifacciamo al nostro comunicato del 26 gennaio su Alexej Navalnyj e condanniamo il suo avvelenamento sul territorio russo con l’agente nervino Novichok. L’uso di armi chimiche è inaccettabile e va contro le norme internazionali. La Russia deve spiegare. Coloro che hanno utilizzato armi chimiche devono essere individuati e giudicati”. Infine, “rimaniamo profondamente preccupati dal deterioramento dei diritti umani in Russia e dalla sistema repressione”.